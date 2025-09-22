Zavřít reklamu

Skládací iPhone má dorazit už příští rok! Podobat se bude iPhonu Air a levný rozhodně nebude

Vše o Apple
Jiří Filip
0

Nové iPhony 17 se teprve začaly prodávat, ale ve světě už se mluví o tom, co přijde příští rok. A nejde o nic menšího než o první skládací iPhone, který se má podle posledních informací od Marka Gurmana z Bloombergu ukázat světu v září 2026 po boku řady iPhone 18. Pokud se tedy Apple nerozhodne jeho start posunout, podobně jako tomu bylo třeba u iPhonu X v roce 2017.

Gurman ve svém pravidelném newsletteru Power On popsal, jak by novinka měla vypadat, a přirovnal ji k dvojici iPhonů Air položených vedle sebe. To samo o sobě napovídá, že Apple se chystá přijít s mimořádně tenkým zařízením, které má být díky titanové konstrukci nejen designovým kouskem, ale také dostatečně odolné na každodenní používání. Tato spekulace zároveň zapadá do úvah, že letošní iPhone Air byl do jisté míry testovacím modelem pro technologii, kterou Apple využije právě u svého prvního skládacího telefonu.

Co se týče výroby, i přes nedávné zprávy o možném přesunu části produkce skládacích modelů do Indie má mít hlavní podíl stále Čína. Podle Gurmana ale není vyloučeno, že Apple v budoucnu výrobu rozdělí a část skutečně přesune i jinam.

Jedna z nejzásadnějších informací se ale týká ceny. Pokud jste doufali, že skládací iPhone bude stát podobně jako dnešní nejdražší modely Pro Max, budete nejspíš zklamaní. Podle Gurmana se má cenovka pohybovat minimálně kolem 2000 dolarů, což v přepočtu bez daní vychází na více než 47 tisíc korun. Starší úniky dokonce mluvily o ceně v rozmezí 2100 až 2300 dolarů. Je tedy jasné, že půjde o prémiový produkt určený hlavně pro nadšence a první vlnu zákazníků.

Pokud se vše potvrdí, Apple by se s tímto modelem pustil do segmentu, kde už nějakou dobu působí Samsung nebo Huawei. Rozdíl je ale v tom, že cupertinská firma má tendenci vstupovat na trh až ve chvíli, kdy věří, že může nabídnout řešení dotažené do detailu. A právě tenkost a použití titanu by mohly být faktory, které by skládací iPhone odlišily od konkurence a udělaly z něj zařízení, na které se nebude hledět jen jako na technologickou zajímavost, ale i jako na skutečně praktický telefon.

Pokud se ale ptáte, jestli se dočkáme skládacího iPhonu už za necelý rok, je potřeba brát vše s určitou rezervou. Apple má totiž stále možnost projekt pozdržet, nebo dokonce úplně zrušit, pokud by v průběhu testování narazil na nepřekonatelné technické problémy. Minimálně podle současných informací to však vypadá, že se příští rok opravdu dočkáme historického okamžiku, kdy Apple po letech spekulací poprvé ukáže svůj vlastní pohled na skládací smartphone.

