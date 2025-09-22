Zavřít reklamu

Proč nemá iPhone Air v názvu číslo? Odpověď může být naprosto jednoduchá

Když Apple na začátku září představil světu svůj doposud nejtenčí iPhone, leckoho zaujal nejen jeho vzhledem, ale taktéž tím, jaký u něj použil název. Až do představení se totiž počítalo s tím, že jej bude kalifornský gigant označovat jakožto iPhone 17 Air, potažmo iPhone 17 Slim. Číslo „17“ však bylo nakonec z názvu zcela vypuštěno a telefon tak nese jen jednoduchý název „iPhone Air“, čímž úplně nezapadá do produktové nabídky iPhonů. Nicméně ve stínu čerstvých informací od spolehlivého reportéra Marka Gurmana z Bloombergu, které v posledních hodinách doplnilo i několik dalších na sobě nezávislých leakerů, se začíná nepoužití čísla v názvu jevit čím dál tím víc logicky. Proč?

Odpověď na tuto otázku je na jednu stranu jednoduchá, na druhou však poměrně komplexní a zamotaná. Podle nových informací se totiž údajně s dalšími generacemi iPhonu Air tak úplně nepočítá a proto pro Apple jednoduše nemělo smysl u něj použít označení, když bude v jeho historii sám. Důvod je pak jednoduchý – jedná se do značné míry o technologický test toho, co je v současnosti možné, uživatelsky přívětivé a celkově „životaschopné“. Tento test má pak za cíl jediné – ověřit si, zda se jedná o směr, který je 100% ideální pro budoucí ohebný iPhone, který by měl dorazit už v příštím roce. Protože ten by údajně měl být „jen“ dvěma iPhony Air spojenými do sebe, tedy samozřejmě s patřičně upraveným šasi a displejem. Jinými slovy, iPhone Air je předzvěstí něčeho podstatně většího, přičemž Apple si na něm jen potřebuje vyzkoušet některé postupy ve větším testovacím měřítku. Zda se tyto předpovědi naplní či nikoliv sice ukáže až čas, nicméně s ohledem na spousty spekulací okolo budoucnosti iPhonů a skládaček dávají docela smysl. Protože v prognózách pro budoucnost skutečně nehraje roli žádný iPhone (18) Air, ale mluví se jen o iPhonech 18, 18e, 18 Pro a Fold (tedy ohebném).

