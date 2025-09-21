Tyto báječné hry pro Mac nyní výjimečně stáhnete zcela zdarma

Guardian of Altai
Guardian of Altai je originální 3D akční hra, která vás zavede do světa inspirovaného altajskou mytologií. V roli šamana ovládáte živly ohně, vody, vzduchu a kamene, s jejichž pomocí bojujete proti golemům zlého Erlika, osvobozujete uvězněné duchy a navracíte rovnováhu tajemnému světu. Hra kombinuje prvky střílečky s magickými schopnostmi a zajímavým uživatelským rozhraním, díky čemuž vás ještě více vtáhne do atmosféry šamanského putování.
Taking my Dark Knight Girlfriend to the Corner Store
Taking my Dark Knight Girlfriend to the Corner Store je netradiční vizuální novela s humorným nádechem, která propojuje romantiku s prvky fantasy. Hlavní hrdina se ocitá ve zvláštní situaci – temná rytířka z jiného světa ho pověří úkolem pomoci jí porazit odpadlického kouzelníka, avšak během cesty se z nečekaného spojenectví vyvine partnerský vztah. Problém nastává ve chvíli, kdy vyjde najevo, že protagonista vůbec netuší, kdo onen Šedý čaroděj vlastně je. Hra tak originálně kombinuje komediální zápletku, romantické linky i napětí vyplývající z fantasy dobrodružství.
(BURIED TAPES) The Cleaner
(BURIED TAPES) The Cleaner je součástí antologie psychologických hororů, která ožívá prostřednictvím atmosférických VHS nahrávek. Tento díl sleduje mrazivý příběh očima přeživších, kteří se stali svědky nadpřirozených událostí spojených s tajemným „čističem“. Hráč se postupně noří do děsivých vzpomínek a záznamů, kde se realita prolíná s paranormálními jevy a kde každý detail může odhalit další vrstvu skrytého nebezpečí. Díky retro vizuálnímu stylu a sugestivnímu vyprávění navozuje hra intenzivní pocit autentičnosti, který umocňuje psychologický tlak i hororovou atmosféru.
Road Trip to the End of the World
Road Trip to the End of the World je vizuální novela, která propojuje melancholii s nadsázkou a nabízí hráčům intimní cestu na pomezí reality a fantazie. Hlavní postava Andy se vydává na poslední dobrodružství po boku svého imaginárního kamaráda Fishyho, aby překazila svatbu bývalé nejlepší přítelkyně. Cesta autem se postupně mění v niternou výpravu do vzpomínek, bolestí i nevyřčených emocí, které formovaly Andyin život. Hra staví na silném příběhu o loučení a smíření, ale zároveň jej odlehčuje zvláštním humorem a originální stylizací, díky čemuž působí osobitě a autenticky.