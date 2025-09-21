Snižte pomocí tohoto triku jas displeje vašeho iPhone pod minimální úroveň, ať vás z něj v noci nebolí oči

Dny se začínají pomalu zkracovat, naopak večery prodlužovat a tma se tak začíná pomalu, ale jistě stávat čím dál tím větší součástí našich dnů. Podzim je holt za dveřmi a s ním i mnohými nenáviděný nedostatek světla, který se negativně podepisuje na naší náladě, ale třeba i na tom, že nás z displejů telefonů mohou bolet rychleji oči, protože se na ně rázem díváme častěji právě ve tmě. Jasně, oslnění očí displejem můžeme předcházet zčásti tím, že snížíme jas na minimální úroveň, nicméně ani ta leckdy nemusí tak úplně stačit a v úplné tmě vás i takto nastavený displej dokáže pořádně ozářit. V iOS je však již řadu let funkce, která dokáže minimální jas ještě více srazit a právě nyní je podle mě ideální ji oprášit.
Možnost snížit jas displeje pod minimální výchozí úroveň je skryta ve Zpřístupnění. Konkrétně je třeba:
- Otevřít Nastavení – Zpřístupnění
- Pokračovat do Displej a velikost textu
- Scrollovat dolů a zde aktivovat možnost Snížit bílý bod s tím, že poté si lze nastavit, jak moc má jas displeje klesnout
Fotogalerie
Abyste si pak mohli displej kdykoliv přepnout do ještě nižšího jasu, je třeba přidat do Ovládacího centra telefonu ikonku, která právě možnost snížení bílého bodu zaktivuje a to v nastavení, které si vy navolíte ve Zpřístupnění. Pro přidání ikonky pro snížení minimálního jasu stačí:
- Otevřít Ovládací centrum vytažením z pravého horního rohu
- Podržet prst někde mimo ikony, aby se spustila možnost úprav
- Zvolit možnost Přidat ovládací prvek s tím, že je třeba scrollovat úplně dolů do Zrak – zpřístupnění a zde si přidat ikonu Snížit bílý bod.
Jakmile tak učiníte, v Ovládacím centru budete mít tlačítko, které vám po aktivaci sníží minimální jas pod výchozí úroveň, přičemž jakmile jej deaktivujete, vrátí se vám minimální úroveň jasu na standardní hodnotu. Zejména pro nadcházející tmavé dny se tedy za mě osobně jedná o must-have prvek, který se vyplatí v Ovládacím centru mít.