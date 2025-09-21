Recenze Statik MagStack Duo: Univerzální nabíječka pro iPhone a Apple Watch, která konečně dává smysl

V moderním světě technologií se každý uživatel Apple produktů čas od času potýká s jednou univerzální frustrací: jak nabíjet více zařízení současně, aniž by se kabely proměnily v nekonečný klubko nebo jste museli řešit nespočet adaptérů. Naštěstí však už na trhu existují kousky jako například Statik MagStack Duo, které přináší odpověď na tuto otázku. A to ne jen tak ledajakou. Je to totiž odpověď, která je elegantní, praktická a přitom překvapivě jednoduchá. Nabíječka kombinuje ultra rychlé kabelové nabíjení pro telefon s bezdrátovým nabíjením Apple Watch, a přitom všechny prvky drží pohromadě v kompaktním, přenosném balení, které se vejde na stůl i do tašky. A jelikož nám tento kousek nedávno dorazil do redakce na vyzkoušení, je nejvyšší čas na zhodnocení.
Technické specifikace a testování
Nejvíce mě zaujala magnetická organizace kabelu. Kabel se sám pevně obtočí kolem těla nabíječky Apple Watch, čímž vznikne dokonale úhledný a přehledný kus, ze kterého nic „neplandá“ ani netrčí. Patentovaný systém eliminující zamotané kabely funguje zkrátka dobře a po týdnech používání jsem nezaznamenal jediný okamžik, kdy by se kabel nechtěl vrátit na své místo. Ano, je to svým způsobem drobnost, ale pro každodenní používání zásadní. Konečně se totiž nemusíte pokaždé zdržovat rozmotáváním zamotaného kabelu z tašky.
To nejdůležitější na každém nabíjecím kabelu je samozřejmě nabíjení a to je v tomto případě naštěstí rychlé a spolehlivé. Kabel USB-C na USB-C o délce 1,5 metru nabízí výkon až 60 W, takže telefon, tablet, notebook nebo powerbanku nabijete během chvilky (samozřejmě při využití vhodného adaptéru), a to i v případě, že se zrovna chystáte na cestu. Současně vestavěná bezdrátová nabíječka pro Apple Watch poskytuje stabilní 5 W výkon a je kompatibilní se všemi modely od Series 1 po Ultra 3, včetně SE a AirPods Pro 3. To znamená, že není třeba žádných dalších adaptérů, a vaše hodinky se vždy nabijí rychle a bezpečně. A protože je 5W výkon dostatečný pro rychlonabíjení Apple Watch, u novějších modelů si užijete skutečně bleskové nabití. Konkrétně u Series 10 a 11 je to 80 % baterie za 30 minut, u Series 9 pak 80 % baterie za 45 minut.
Fotogalerie
Další předností tohoto produktu je samotné zpracování. MagStack Duo kombinuje vyztužený nylonový kabel odolný proti ohýbání a třepení s tělem z eloxovaného hliníku a odolného plastu. Výsledek působí prémiově, a zároveň víte, že vydrží každodenní používání a přenášení. Na cestách oceníte, že je produkt zkrátka kombinací přesně toho, co chcete – tedy je kompaktní, lehký a připravený okamžitě k použití.
Resumé
Z vlastní zkušenosti mohu říct, že MagStack Duo mě překvapil svou praktičností i designem. Kabel je vždy připravený, telefon a hodinky se nabíjejí současně a celý setup působí organizovaně a čistě. Je to přesně ten typ gadgetu, který si člověk ani neuvědomuje, že potřebuje, dokud ho nezačne používat a pak už si bez něj nedokáže představit den.
Pokud se pak ptáte, pro koho je tento kabel ideální, odpověď je jednoduchá. Především pro každého, kdo vlastní iPhone a Apple Watch a chce mít nabíjení rychlé, přehledné a bez kompromisů. Skvěle se hodí na doma, do kanceláře i na cesty – prostě všude tam, kde chcete mít své zařízení připravené a kabely pod kontrolou. Statik MagStack Duo není jen nabíječka, je to praktický, elegantní a promyšlený doplněk, který opravdu funguje. Pokud hledáte řešení, které vám ušetří čas, nervy a zároveň dodá vašemu stolku pořádný řád, tady konečně máte produkt, který všechno splňuje.