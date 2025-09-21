Recenze nabíjecího kabelu Swissten USB-C/Lightning: Spolehlivé příslušenství

Vždy se hodí mít po ruce nabíjecí kabel. Pokud používáte obyčejné kabely za pár stovek, skutečně se hodí mít náhradu. Kabelů naleznete na trhu pochopitelně celou řadu. Pořádné portfolium všemožných kabelů má samozřejmě ve své nabídce také značka Swissten. Pokud tedy hledáte spolehlivý kabel za nízkou cenu, který má konektory USB-C to Lightning, věnujte tomuto textu pozornost. Swissten totiž prodává kabel Swissten Textile charging and data cabel.
Obsah balení a technické specifikace
Pochopitelně se jedná o kabel, takže balení netřeba věnovat příliš velkou pozornost. V červenobílé krabičce klasicky naleznete pouze černý 1,5 metru dlouhý kabel. Jedná se o jeden z těch levnějších kabelů, nicméně kabel Swissten Textile charging and data cable je vyroben z textilního materiálu, přičemž konektory má vyrobeny z hliníku. Díky tomu je flexibilní za všech podmínek a má vysokou odolnost proti ohybu. Samozřejmě lze počítat s delší životností oproti klasickým kabelům. Tímto kusem příslušenství lze dobíjet maximálním proudem 3A a kabel je možné využít i pro technologii rychlého dobíjení s výkonem až 60W.
Fotogalerie
Vlastní používání
Pochopitelně se jedná „pouze“ o kabel, takže jeho používání není nikterak záživné. Ovšem jak říkám v úvodu této recenze, vždy se hodí mít po ruce náhradu. Každý kabel po čase může vypovědět službu, takže lépe mít více takových v záloze, než zničehonic muset řešit, že si nemáte jak nabít iPhone. K tomuto kabelu samozřejmě můžete přikoupit mnoho dalšího. Swissten má ve své nabídce například výkonné nabíječky nebo powerbanky.
Fotogalerie #2
Resumé
Pokud se poohlížíte po kabelu, ať už náhradním či primárním, se Swissten Textile charging and data cabel vedle nešlápnete. Jeho cena je 219 korun.