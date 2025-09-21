Zavřít reklamu

Navigační a mapové aplikace pro iPhone, se kterými se rozhodně neztratíte

Sygic

Sygic je navigační aplikace, která sází především na možnost využití map offline. Uživatelé si mohou stáhnout kompletní mapové podklady přímo do svého zařízení a následně je používat i bez připojení k internetu – je ale třeba počítat s většími nároky na úložiště. Pokud je datové připojení aktivní, aplikace nabízí i doplňkové funkce, jako jsou aktuální dopravní informace nebo upozornění na situace na trase. K výhodám patří také podpora CarPlay, databáze bodů zájmu, 3D modely známých budov či realistické zobrazení map. Základní verze je zdarma, rozšířené funkce jsou dostupné v rámci předplatného Premium+.

Sygic GPS Sygic GPS 5
Sygic GPS Sygic GPS 4
Sygic GPS Sygic GPS 2
Sygic GPS Sygic GPS 3
Sygic GPS Sygic GPS 1
Google Maps

Google Maps patří mezi nejrozšířenější mapové aplikace, a to především díky obrovské databázi míst a podniků, která je úzce propojena s dalšími službami Googlu. Uživatelé tak snadno najdou nejen samotnou polohu, ale i podrobnosti jako otevírací dobu, kontakty, fotografie, recenze či aktuální hodnocení ostatních. Aplikace zároveň nabízí detailní navigaci autem, pěšky, na kole i veřejnou dopravou a dokáže v reálném čase upozornit na dopravní komplikace, nehody nebo objížďky. Google Maps se tak staly univerzálním nástrojem, který usnadňuje cestování po městě i na delší vzdálenosti.

Google Maps.webp Google_Maps.webp
google maps product search google-maps-product-search
Google Maps Android redesign sheets before Google-Maps-Android-redesign-sheets-before
Stará verze
Google Maps Waze.jpg Google-Maps-Waze.jpg
Google Maps tipy screen 61 Google Maps tipy screen 61
Google Maps tipy screen 62 Google Maps tipy screen 62
Google Maps tipy screen 52 Google Maps tipy screen 52
Google Maps trasa nova 3 Google Maps trasa nova 3
Google Maps trasa puvodni 3 Google Maps trasa puvodni 3
Waze

Waze je navigační aplikace, která staví na síle své komunity – uživatelé do ní v reálném čase zadávají informace o dopravě, takže se okamžitě dozvíte o kolonách, nehodách nebo kontrolách na silnici. Pokud se na plánované trase objeví problém, aplikace rychle navrhne alternativní cestu, aby se zpoždění minimalizovalo. Díky propojení s databází Googlu lze snadno vyhledávat i firmy či další cíle a samozřejmostí je podpora CarPlay. Waze je zdarma a jeho jednoduché rozhraní z něj dělá spolehlivého pomocníka jak při každodenním dojíždění, tak na dlouhých trasách.

speedbumpwaze 1.webp speedbumpwaze-1.webp
waze reporting 2024 5.png waze-reporting-2024-5.png
Nove funkce Waze brezen 2024 4 Nove_funkce_Waze_brezen_2024_4
Waze adresa domu a do prace Waze adresa domu a do prace 3
Waze dalnicni znamky a povoleni Waze dalnicni znamky a povoleni 1
Waze podrobnosti o vozidle Waze podrobnosti o vozidle 0
Waze propojeni hudby Waze propojeni hudby 2
waze nalady waze_nalady
Mapy.com

Mapy.com představují ideální navigační aplikaci zejména pro uživatele pohybující se po České republice. Nabízejí velmi podrobné mapy nejen silniční sítě, ale i turistických a cyklistických tras, vodních cest nebo běžkařských stop, což ocení milovníci aktivního cestování. Díky možnosti stažení map do zařízení je lze používat i offline, takže nezklamou ani v místech se slabším signálem. Aplikace umožňuje pohodlné plánování s přidáním průjezdních bodů, nabízí pěší navigaci i podporu CarPlay. Je dostupná zdarma a stává se tak praktickým společníkem pro objevování tuzemské krajiny, zatímco pro zahraniční cesty se hodí spíše globálnější aplikace.

mapy.com novinky mapy.com novinky
mapy.com mapy.com
mapy.com mapy.com
mapy.cz premium gravel mapy.cz premium gravel
Mapy.cz katastr 3 Mapy.cz katastr 3
Mapy.cz katastr 2 Mapy.cz katastr 2
