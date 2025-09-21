Navigační a mapové aplikace pro iPhone, se kterými se rozhodně neztratíte

Sygic
Sygic je navigační aplikace, která sází především na možnost využití map offline. Uživatelé si mohou stáhnout kompletní mapové podklady přímo do svého zařízení a následně je používat i bez připojení k internetu – je ale třeba počítat s většími nároky na úložiště. Pokud je datové připojení aktivní, aplikace nabízí i doplňkové funkce, jako jsou aktuální dopravní informace nebo upozornění na situace na trase. K výhodám patří také podpora CarPlay, databáze bodů zájmu, 3D modely známých budov či realistické zobrazení map. Základní verze je zdarma, rozšířené funkce jsou dostupné v rámci předplatného Premium+.
Fotogalerie
Google Maps
Google Maps patří mezi nejrozšířenější mapové aplikace, a to především díky obrovské databázi míst a podniků, která je úzce propojena s dalšími službami Googlu. Uživatelé tak snadno najdou nejen samotnou polohu, ale i podrobnosti jako otevírací dobu, kontakty, fotografie, recenze či aktuální hodnocení ostatních. Aplikace zároveň nabízí detailní navigaci autem, pěšky, na kole i veřejnou dopravou a dokáže v reálném čase upozornit na dopravní komplikace, nehody nebo objížďky. Google Maps se tak staly univerzálním nástrojem, který usnadňuje cestování po městě i na delší vzdálenosti.
Fotogalerie #2
Waze
Waze je navigační aplikace, která staví na síle své komunity – uživatelé do ní v reálném čase zadávají informace o dopravě, takže se okamžitě dozvíte o kolonách, nehodách nebo kontrolách na silnici. Pokud se na plánované trase objeví problém, aplikace rychle navrhne alternativní cestu, aby se zpoždění minimalizovalo. Díky propojení s databází Googlu lze snadno vyhledávat i firmy či další cíle a samozřejmostí je podpora CarPlay. Waze je zdarma a jeho jednoduché rozhraní z něj dělá spolehlivého pomocníka jak při každodenním dojíždění, tak na dlouhých trasách.
Fotogalerie #3
Mapy.com
Mapy.com představují ideální navigační aplikaci zejména pro uživatele pohybující se po České republice. Nabízejí velmi podrobné mapy nejen silniční sítě, ale i turistických a cyklistických tras, vodních cest nebo běžkařských stop, což ocení milovníci aktivního cestování. Díky možnosti stažení map do zařízení je lze používat i offline, takže nezklamou ani v místech se slabším signálem. Aplikace umožňuje pohodlné plánování s přidáním průjezdních bodů, nabízí pěší navigaci i podporu CarPlay. Je dostupná zdarma a stává se tak praktickým společníkem pro objevování tuzemské krajiny, zatímco pro zahraniční cesty se hodí spíše globálnější aplikace.