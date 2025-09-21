Když hodinky selžou: Nejotravnější chyby, kterých které Applu proklouzly do watchOS

watchOS 10 a nefunkční aplikace Počasí
Uživatelé očekávali, že s příchodem watchOS 10 dostanou vylepšenou a spolehlivou aplikaci Počasí. Realita byla však jiná. Po oficiálním vydání verze se začaly objevovat hlášení, že komplikace s počasím zůstává prázdná, případně zobrazovala jen čárky bez dat. Ironií je, že v beta verzích se tento problém vůbec nevyskytoval. Řešení bylo kuriózní – pomohlo vypnout Wi‑Fi na spárovaném iPhonu a přepnout na mobilní data. Jiní uživatelé sáhli po odinstalaci a opětovné instalaci aplikace. Přestože nešlo o život ohrožující chybu, způsobila značné nepohodlí těm, kteří se na aktuální počasí spoléhají třeba při plánování sportu.
Fotogalerie
watchOS 7 a náhlý úbytek baterie
Po přechodu na watchOS 7 v roce 2020 mnoho uživatelů zaznamenalo dramatické zkrácení výdrže baterie. Namísto běžného celodenního provozu začaly Apple Watch vypovídat službu už po několika hodinách. V nejrůznějších komunitách se objevilo několik rad – od odpojení hodinek od iPhonu a jejich znovu spárování, až po návrat k továrnímu nastavení. Apple sice vydal několik oprav, které měly optimalizovat spotřebu, ale ne všem uživatelům se výdrž vrátila na předchozí úroveň. Pro zařízení, která jsou určena k celodennímu nošení, to byl zásadní problém.
Fotogalerie #2
watchOS 8.4 a problémy s instalací aktualizace
Aktualizace na watchOS 8.4 byla pro některé uživatele noční můrou. Během procesu instalace se objevovaly chybové hlášky, případně hodinky zcela zamrzly. Nezřídka bylo nutné provést reset zařízení nebo kontaktovat technickou podporu Apple. Zasaženým uživatelům nezbývalo než složitě mazat nedokončené aktualizace, restartovat zařízení a doufat, že příští pokus vyjde. Situace byla o to nepříjemnější, že aktualizace měla opravovat jiné chyby, ale místo toho vytvořila nové. Ačkoliv šlo o krátkodobý problém, narušil důvěru v bezproblémové aktualizace systému.
Fotogalerie #3
watchOS 5 a selhání kroužků aktivity
Jednou z nejpopulárnějších funkcí Apple Watch jsou „kroužky aktivity“, které měří denní pohyb, cvičení a dobu stání. Ve verzi watchOS 5 se však objevila závažná chyba, kvůli níž tyto kruhy přestaly data zaznamenávat nebo je zobrazovaly zcela chybně. Aktivní uživatelé, kteří se na každodenní motivaci spoléhali, byli právem frustrovaní. Apple sice problém rychle opravil aktualizací watchOS 5.0.1, ale mezitím přišli uživatelé o cenná data a především o motivaci, která je u fitness sledování zásadní.
Fotogalerie #4
watchOS 7 a výpadky upozornění na srdeční rytmus
Zdravotní funkce Apple Watch mohou zachraňovat životy – především díky detekci nepravidelného srdečního rytmu. Po přechodu na watchOS 7 si však uživatelé stěžovali, že tato klíčová funkce přestala fungovat. Notifikace na potenciálně nebezpečné srdeční stavy se jednoduše nezobrazovaly. Pro jedince se srdečními potížemi šlo o velmi nepříjemné zjištění, které vzbuzovalo obavy o vlastní bezpečí. Apple problém řešil aktualizacemi, které funkci obnovily, ale opět se ukázalo, jak křehká může být spolehlivost i těch nejdůležitějších funkcí.