Super aplikace, které vám pomohou se správou souborů na iPhonu

Total Files – vše v jednom s PDF editorem

Total Files není jen běžný správce souborů – kombinuje intuitivní rozhraní s pokročilými funkcemi, jako je editor PDF nebo integrovaný webový prohlížeč. Uživatelé si chválí přehlednost a rychlost aplikace, stejně jako její schopnost spravovat obsah z různých cloudových služeb – podporuje iCloud, Google Drive, OneDrive nebo Dropbox. Výborně se hodí i pro stahování a správu souborů z internetu.

File Hub – flexibilní nástroj pro lokální i cloudová data

Pokud hledáte univerzální správce souborů, který si poradí s offline i cloudovými daty, File Hub je skvělá volba. Nabízí funkce jako vytváření složek a souborů, import z iCloudu, ale také bezdrátový přenos přes Wi-Fi nebo Bluetooth. Díky tomu můžete pohodlně přenášet soubory mezi iPhonem a počítačem, aniž byste potřebovali kabely. Vhodné pro uživatele, kteří často pracují s různými typy dokumentů.

FileMaster – výkonný správce

FileMaster nabízí překvapivě rozsáhlé možnosti – kromě správy složek a dokumentů můžete v aplikaci stahovat soubory přes zabudovaný webový prohlížeč, spravovat fotky nebo vytvářet textové soubory. Vše v přehledném a přizpůsobitelném rozhraní. Výhodou je i podpora více typů formátů a rychlý přístup k souborům přímo v aplikaci bez nutnosti přepínání do jiných nástrojů.

Documents by Readdle – správce, přehrávač i stahovač

Jedna z nejpopulárnějších aplikací pro správu souborů na iOS, Documents by Readdle, je skutečně všestranná. Zvládne práci s dokumenty, přehrávání médií, prohlížení fotek, stahování souborů i práci se soubory ZIP. Díky napojení na Apple Music, iCloud, Dropbox a další úložiště nabízí rychlý přístup k veškerému obsahu. Aplikace je ideální pro uživatele, kteří hledají jeden nástroj na všechno – od čtení PDF po streamování videa.

File Manager – jednoduchost bez kompromisů

File Manager je nenápadný, ale výkonný pomocník. Umožňuje vytvářet a třídit soubory a složky, přidávat cloudové účty (Google Drive, Dropbox, WebDAV a další) a pohodlně přistupovat ke všem datům z jednoho místa. Díky čistému a intuitivnímu prostředí je ideální pro uživatele, kteří hledají jednoduché a funkční řešení bez zbytečných komplikací.

