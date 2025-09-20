Rok nemáme televizní vysílání a vůbec nám nechybí

V loňském roce jsme se stěhovali a rozhodli jsme se, že poprvé v životě nebudeme mít televizní signál. Zcela upřímně to jediné co jsme poslední roky prostřednictvím klasického vysílání sledovali byly závod F1. Poté co v loňském roce LOH 2024 naprosto dokonale pokrylo HBO Max a F1 je možné sledovat pomocí Voyo nebo aplikace F1, tak vlastně nebylo nic, co by nás u klasického vysílání drželo. Televizi jako takovou přitom sledujeme téměř každý den večer, většinou si pustíme jeden film nebo dva díly nějakého seriálu nebo minisérie. Kromě toho používám televizi také pro hraní na PS5 Pro. Ještě než jsme koupili dům, tak jsme měli vždy televizní signál, ovšem když jsme v domě řešili internet, tak byla možnost si za televizi zkrátka neplatit a nemít ji, čehož jsme využili.
Nyní je to téměř rok a půl od chvíle, co nemáme možnost podívat se na klasické televizní vysílání. Pravda je však taková, že už zhruba 10 let jsme televizní vysílání sledovali pouze v případě nějaké sportovní akce. Je pravda, že vlastně máme veškeré streamovací služby a měsíčně platíme za HBO, Netflix, Voyo, Disney+ a Amazon Prime Video. Díky tomu vlastně nenastane situace, kdy bychom neměli takříkajíc na co koukat. Vždy si raději pustíme nějaký film nebo seriál v top kvalitě a to tehdy kdy chceme a navíc bez reklam. Baví nás také to, že si můžeme pouštět titulky a přitom poslouchat originální audio, protože se snažíme co nejvíc zlepšit v angličtině a toto nám dost pomáhá. Žít bez televize se tedy rozhodně dá, respektive bez televizního vysílání.
Filmy a seriály máme rádi, možná až tak rádi, že si je nechceme kazit přerušováním a zároveň nemáme čas je sledovat jen tehdy, kdy nám někdo určí, že ten či onen film zrovna dávají. Pokud jste o tom tedy také někdy uvažovali nebojte se toho a dejte klasickému vysílání sbohem, věřím, že v dnešní době plné obsahu na streamovacích platformách nebudete litovat. Je však potřeba počítat s tím, že si zkrátka minimálně jednu z těchto služeb budete chtě nechtě muset platit, pokud chcete mít možnost něco sledovat.