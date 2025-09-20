Epic Games rozdává zdarma dvě super hry pro PC! Už jste si je vyzvedli?

Pokud patříte mezi fanoušky videoher, zbystřete. Epic Games Store totiž nelení a i tento týden rozdává zdarma super hry na PC. A že je opět o co stát. K dispozici je totiž zajímavá hra Project Winter spolu s Samorost 2. Jak už však má Epic ve zvyku, zdarma hry příliš dlouho nebudou – rozdávání skončí konkrétně příští čtvrtek v 16:59.
Project Winter
Project Winter je hra, která na první pohled působí jako klasické přežívání v zasněžené divočině, ale ve skutečnosti je to sociální experiment. Parta hráčů se ocitne v nehostinné krajině, kde musí spolupracovat na opravě vybavení a shánění zásob. Jenže ne každý hraje fér – mezi vámi jsou totiž zrádci, kteří mají za cíl sabotovat ostatní a poslat je do hrobu. Tím vzniká napětí, kdy se každý pohyb a každé slovo stávají podezřelými. Hráči musí řešit nejen hlad a mráz, ale také to, komu vlastně mohou důvěřovat. Hra vás nutí komunikovat, taktizovat a někdy i nehezky lhát, abyste přežili. Grafika je sice jednoduchá, ale perfektně sedí k atmosféře drsné zimy. Každá partie je jiná a nikdy nevíte, zda stojíte po boku spojence nebo nepřítele. Project Winter je mix strategie, survivalu a psychologické hry, který funguje překvapivě dobře. Pokud vás baví hry, kde o výsledku rozhoduje nejen rychlost myši, ale hlavně schopnost přesvědčit ostatní, tady si přijdete na své.
Hru můžete zdarma stáhnout zde
Samorost 2
Samorost 2 je kouzelná česká adventura, která vás zavede do podivuhodného světa plného fantazie a bizarních stvoření. Hráč se ocitá v roli malého skřítka, jehož pes byl unesen vesmírnými vetřelci, a vydává se ho zachránit. Herní styl je založený na klasickém point-and-click principu, takže jde hlavně o objevování a logické řešení hádanek. Vizuální stránka je naprosto jedinečná – kombinace ručně kreslených prvků a fotografií vytváří snový, až surrealistický svět. Hudba a zvuky dodávají hře neopakovatelnou atmosféru, která vás okamžitě vtáhne. Přestože hra není dlouhá, každá její chvíle působí jako malý umělecký zážitek. Samorost 2 není o akci, ale o trpělivosti, zvídavosti a schopnosti ponořit se do jiného světa. Díky svému specifickému stylu si našla fanoušky po celém světě a dodnes patří mezi nejznámější české herní klenoty. Každá obrazovka skrývá drobné detaily, které stojí za prozkoumání. Pokud hledáte hru, která vás na chvíli vytrhne z reality a nabídne poetické dobrodružství, Samorost 2 je ideální volba.