Jaký je nový Apple TechWoven kryt pro iPhone 17 Pro! Už jej zkoušíme a takto na nás působí

Apple letos vedle iPhonů 17 Pro představil i zbrusu nový typ krytu. Ten nese název TechWoven, je vyroben z recyklovaného plastu a podle slov Applu by měl nastoupit na pozici luxusního krytu poté, co se z ní neslavně poroučel FineWoven kvůli problémům s kvalitou a před ním pak legendární kožené kousky, na které Apple zase zanevřel kvůli ekologii. Jaký tedy jeho další pokus o luxusní kabátek pro jeho iPhone je?
Musím říci, že „na první dobrou“ příjemný a zdařilý. Kryt sice neoplývá tak jemným povrchem, na jaký jsme byli zvyklí u FineWoven obalů, a nedrží ani tak skvěle v ruce jako třeba kůže, vizuálně je ale za mě osobně opravdu povedený, v ruce příjemný a na telefonu stylový. Přesto se ale nemůžu tak nějak ubránit dojmu, že působí spíš jak kryt pro dobrodruhy, nežli pro manažery, dámy s podpatky a tak podobně. Nechápejte mě prosím tak, že bych si o TechWoven myslel, že není stylový nebo tak něco, protože to rozhodně je. Spíš než designový jazyk Applu v něm však vidím takový Peak Design či typově podobné výrobce cílící na specifickou skupinu uživatelů, a kdyby mi někdo řekl, že TechWoven vyrobil právě Peak Design, asi bych tomu i věřil.