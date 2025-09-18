Proč Longines a ne Apple Watch? Řada PrimaLuna ozdobí dámskou ruku o poznání luxusněji

Komerční sdělení: Pokud si chcete dát digitální detox, nebo chcete mít na ruce patřičný šperk, nejsou k tomu Apple Watch ideální. Všechny ty zprávy, notifikace a okoukaný vzhled se mohou přejíst. Když se ale podíváte na Longines PrimaLuna, je to radost z kvalitní hodinařiny.
Řada PrimaLuna dámských hodinek Longines má bohatou historii a rozhodně delší jak v případě Apple Watch a vlastně i jiných chytrých hodinek. Byla představena v roce 2009 jako pocta ženské eleganci a jemnosti. Název „PrimaLuna“ pochází z italštiny a znamená „první měsíc“, čímž odkazuje na měsíční inspiraci promítající se do designu hodinek oblými tvary, perleťovými ciferníky a diamantovými indexy. Často nechybí ani měsíční fáze jako komplikace.
Na začátku září pak Longines tuto řadu aktualizoval o nové modely. Ty neztrácejí nic ze svého původního už ikonického vzhledu. 34mm přepracované pouzdro perfektně sedí na každém zápěstí, má svůj vlastní charakter a patřičně útlé kontury. Kromě klasické ocelové varianty je dostupný i bicolor model kombinující ocel a zlato. Komplikace měsíční fáze a ukazatel data doprovázejí celkem jedenáct nových modelů, jednodušší tříručkové verze bez lunáru jsou k dispozici hned v osmi variantách. Na konci roku bude řada rozšířena ještě o čtyři menší, 30mm modely, které však vymění mechanický strojek za quartzový.
Fotogalerie
V 34mm pouzdře pracuje automatický strojek kalibru L899.5 s antimagnetickým vláskem z křemíku a třídenní rezervou chodu. S nadsázkou se tak dá říci, že Longines PrimaLuna vydrží na jedno natažení déle, jak Apple Watch na jedno nabití. Pokud je totiž v pátek odložíte, v pondělí pořád pojedou. Patrně nejpůsobivějším modelem nové kolekce je PrimaLuna Moonphase Automatic L8.126.0.97.2, nekonvenční celomodrý kousek, v němž jsou zkombinovány veškeré designové inovace modelové řady. Mimochodem kolekci PrimaLuna dává přednost i oscarová herečka Jennifer Lawrence.
Proč chtít Longines PrimaLuna a ne Apple Watch?
- Hodinky Longines PrimaLuna jsou šperk – vyjadřují styl, eleganci a osobnost.
- Hodinky jako PrimaLuna jsou investicí – mohou se dědit, neztrácejí hodnotu tak rychle jako elektronika, tedy i Apple Watch.
- PrimaLuna se hodí k večerním šatům, do kanceláře i na večeři.
- Apple Watch je technologický nástroj – praktický, ale méně osobní a méně nadčasový.
- Apple Watch mají spíše unisexový, technický vzhled, který nemusí každé ženě sedět.
- Působí sportovně a neformálně – ne vždy ladí s elegantním outfitem.