Liquid Glass v iOS 26 mate oči! Uživatelé si stěžují na iluzi nakloněných ikon aplikací

Jiří Filip
iOS 26 a jeho nový vzhled Liquid Glass se znovu dostává pod palbu kritiky. Po stížnostech na nižší čitelnost obsahu si nyní uživatelé všímají dalšího problému, kdy konkrétně aplikace na ploše působí, jako by byly nakřivo. Důvodem je speciální efekt, který Apple přidal do rohů ikon. Jemné světelné záře v levém horním a pravém spodním rohu sice mají navodit dojem hloubky a skleněného lesku, v praxi ale u části uživatelů vytvářejí optickou iluzi šikmého zobrazení.

Na Redditu se během pár dní objevily stovky příspěvků, z nichž některé získaly tisíce lajků. „Efekt světelného rámečku dělá ikony nakloněné a je to hrozně rušivé,“ píše jeden z uživatelů. Další dokonce přirovnal pocit z používání iOS 26 k „opilosti“. Na některých pozadích je efekt prý natolik výrazný, že dokáže způsobit i dezorientaci nebo lehkou závrať.

Problém se nejvíce projevuje u tmavých tapet a při použití režimů „Dark“, „Clear“ nebo „Tinted“. Naopak barevné pozadí údajně iluzi do určité míry potlačuje. Nepomáhají ani nastavení jako „Omezit průhlednost“ či „Omezit pohyb“, která mají jinak vizuální efekty systému mírnit. Zatím tak nezbývá než doufat, že Apple v některé z příštích aktualizací přidá nový přepínač pro vypnutí nebo úpravu tohoto efektu, podobně jako tomu bylo v minulosti u jiných kontroverzních vizuálních prvků.

