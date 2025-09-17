Garmin představil Venu 4 a hybridy s AMOLED displejem. Přinášejí i zajímavé funkce 

Komerční sdělení: Garmin představil novinky hned dvou svých modelových řad. Máme tu tak už 4. generaci populárních Venu a rozšíření řady Instinct Crossover, což jsou hybridy s mechanickými ručkami a AMOLED displejem.
Garmin Venu 4
Garmin Venu 4 přinášejí ocelové pouzdro, které má jen polymerové víčko, díky čemuž vypadají skutečně elegantně. Jsou tu pořád dvě velikosti, tedy 41 a 45 mm s 1,2 nebo 1,4“ AMOLED displejem, Garmin sem ale nasadil svou oblíbenou LED svítilnu, což je další novinka. Mezi ty funkční patří Hlasový ciferník, který čte denní čas i zdravotní údaje, Barevný filtr, který pomáhá s čitelností kontrastními barvami a třeba i Záznam životního stylu. Skrze něho můžete zaznamenávat např. konzumaci kofeinu či alkoholu a zjistit, jaký to má vliv na váš spánek, stres a HRV.
Jsou tu pokročilé metriky spánku, Zdravotní stav, nový Garmin Fitness Coach, nechybí ani měření EKG nebo dynamika běhu. K tomu tu najdete reproduktor, možnost telefonování (ve spojení s telefonem) i hlasové ovládání. Menší model vydrží v režimu chytrých hodinek až 10 dní, ten větší až 12 hodin. Cena je 13 790 Kč, 14 990 Kč v případě koženého řemenu.
Garmin Instinct Crossover AMOLED
Řada Instinct Crossover vyniká především tím, že se jedná o hybridní hodinky, takže nabídnou jak klasické mechanické ručky, tak displej pod nimi. Nově tedy i v případě technologie AMOLED. Displej tu má velikost 1,2 palce a ručky se pohybují dynamicky, takže když potřebujete vidět na ciferník, uhnou, aby nevadily. Mají povrchovou úpravu Super-LumiNova, která jim zajišťuje skvělou čitelnost – to samozřejmě zejména ve tmě.
Splňují standard MIL-STD-810 pro tepelnou odolnost a odolnost proti nárazům, jejich voděodolnost je 10 ATM, polymerové pouzdro o velikosti 46,6mm je vyztužené vlákny, nechybí ocelová luneta ani integrovaná LED. Hodinky nabízejí 14denní výdrž v režimu chytrých hodinek, 5 dní s trvale zapnutým displejem, při trackování aktivity s GPS zvládnou 24 hodin, respektive 13 hofin s technologií SatIQ a aktivovaným Always-On. I tady je nová funkce zaznamenávání životního stylu.
Hodinky jsou k dispozici ve dvou verzích. Tou druhou je ta taktická, která poskytuje dodatečné funkce určené pro vojáky. Garmin Instinct Crossover AMOLED vyjdou na 14 990 Kč, Garmin Instinct Crossover AMOLED – Tactical Edition stojí 17 490 Kč. Mimochodem Garmin uvedl i nové barvy řady Instinct 3 v limitované Supernova kolekci.