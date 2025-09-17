Apple Watch vás nově upozorní na pomalé nabíjení

S příchodem watchOS 26 dostaly Apple Watch novou užitečnou funkci. Hodinky totiž nově dokážou samy upozornit, pokud jsou nabíjeny pomaleji, než by bylo možné. Podle nového podpůrného dokumentu Applu se v takovém případě v aplikaci Nastavení, konkrétně v sekci Baterie, objeví hláška „Slow Charger“. Pokud hodinky vyhodnotí, že nabíjení probíhá optimální rychlostí, zobrazí se naopak zelený stav. Pokud by však šlo jen o průměrný výkon, objeví se oranžové upozornění, které dává jasně najevo, že by to šlo rychleji.
Apple zároveň vysvětluje, že varování neznamená problém s nabíječkou ani s hodinkami – jen prostě používáte slabší adaptér, než by bylo vhodné. Pro nejrychlejší nabíjení doporučuje výrobce kombinaci USB-C nabíjecího adaptéru s podporou Power Delivery a originálního magnetického kabelu s USB-C, který je součástí balení. Novinka tak má pomoci uživatelům lépe využít potenciál rychlého nabíjení, které Apple Watch už několik generací podporují, ale které se naplno projeví jen s vhodným příslušenstvím.