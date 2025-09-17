AirPods Pro 3 dostaly skvělou novinku, která vám pomůže k lepšímu zvuku i potlačení hluku!

Ačkoliv se začnou AirPods Pro 3 prodávat až tento pátek, už nyní toho o nich víme opravdu dost. Apple totiž v novém podpůrném dokumentu odhalil další zajímavou funkci, která míří exkluzivně na tato sluchátka a která bude rozhodně stát za to. Sluchátka budou totiž využívat nový Acoustic Seal Test, tedy test akustického těsnění, jehož úkolem je zkontrolovat, zda mají uživatelé správně nasazené špunty a zda používají ideální velikost nástavců pro co nejlepší kvalitu zvuku a aktivní potlačení hluku.
Starší generace AirPods Pro nabízely tzv. Ear Tip Fit Test, který zhodnotil, zda špunty dobře těsní v uchu. U třetí generace však Apple tento proces přepracoval tak, aby byl ještě spolehlivější. Test akustického těsnění dokáže konkrétně podle výrobce lépe posoudit, jestli nasazené špunty skutečně poskytují ideální těsnění nejen pro hudbu, ale i pro funkci ANC. Co se pak týče velikostí špuntů, kalifornský gigant v dokumentu doporučuje začít se střední velikostí nástavců s tím, že pokud nedosáhnete dobrého těsnění, je třeba sáhnout po větší velikosti, a pokud jsou naopak špunty příliš velké, zkuste menší.
Fotogalerie
Nové špunty i velikosti
Poměrně zajímavé je, že AirPods Pro 3 dostaly zcela přepracované pěnou obohacené silikonové špunty, které jsou podle Applu měkčí a méně tuhé než u druhé generace. Rozšířila se i nabídka velikostí, kdy kromě klasických S, M a L jsou k dispozici nově také XS a dokonce XXS. Právě varianta XXS je úplnou premiérou a má zajistit, že sluchátka padnou i lidem s menším ušním kanálkem. Díky tomu by tak měly být ve výsledku AirPods Pro 3 využitelné pro ještě širší spektrum uživatelů.
Vcelku paradoxní se nicméně jeví informace o tom, že velikost špuntů pro akustické těsnění se nemusí vždy shodovat s tou, která zajistí nejpřesnější měření srdeční frekvence. Pokud se tedy záznamy tepu zdají nekonzistentní, doporučuje Apple se vyzkoušet jinou velikost. Sluchátka by také měla být v uchu nasazena pod úhlem 45 stupňů směrem k obličeji, aby se senzor správně opíral o ucho. S trochou nadsázky se tak dá říci, že měření tepové frekvence bude tak trochu věda, což se třeba o Apple Watch a jejich měření říci určitě nedá.