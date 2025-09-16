Bezplatné Spotify je zase o něco využitelnější

Spotify oznámilo zásadní změnu, která potěší miliony uživatelů bezplatné verze. Dosud museli posluchači využívající Spotify Free spoléhat na přehrávání v režimu shuffle, což znemožňovalo pustit si konkrétní skladbu hned na vyžádání. Tento limit však končí.
Spotify zdarma je teď lepší
Až doposud měla bezplatná verze čtyři zásadní nevýhody oproti Spotify Premium: přerušování reklamami, nižší kvalitu zvuku, omezený počet přeskočení skladeb a přehrávání pouze v náhodném režimu na mobilu. Poslední z těchto omezení je nyní odstraněno a uživatelé mohou spustit jakoukoliv skladbu okamžitě, stejně jako prémioví předplatitelé. Tento krok přichází krátce poté, co Spotify oznámilo spuštění dlouho očekávaného bezztrátového audia pro předplatitele. Změna tak ukazuje, že společnost chce zlepšit uživatelský komfort i u bezplatné verze, a zároveň nabídnout prémiovým zákazníkům nové atraktivní funkce.
I když zůstávají limity v podobě reklam, nižší kvality a omezených možností přeskakování, možnost okamžitého výběru skladeb je pro mnoho uživatelů zásadní vylepšení. Spotify tak odstraňuje jednu z největších překážek, která odrazovala část posluchačů od pravidelného používání služby.
