Je to tu! Do Česka dorazilo Spotify Lossless

Tak jsme se konečně dočkali. Je tomu sice teprve necelé dva dny, co jsme vás informovali o tom, že Spotify po letech čekání konečně oznámilo přidání Lossless kvality přehrávání s tím, že v tiskové zprávě tehdy Spotify psalo, že bude v průběhu nadcházejících týdnů novinku pro Premium předplatitele rozšiřovat ve více než 50 státech. V době psaní článku sice ještě novinka k dispozici v České republice nebyla, to se však před pár hodinami změnilo. Pokud si tedy Spotify Premium v České republice předplácíte, měli byste již mít možnost si bezztrátový poslech v aplikaci nastavit. A pokud jej dokážete využít skrze kvalitní audio doplňky, užijete si Spotify na nové úrovni.
Fotogalerie
Nastavení bezztrátového zvuku ve Spotify je naprosto jednoduchá, byť je vtipné, že jsem na ni narazil spíš náhodou, nežli záměrně. Spotify totiž sice ve své aplikaci upozorňuje skrze vyskakovací okno, že se Lossless režim blíží, nicméně ve stejném okně píše, že až vám režim zpřístupní, dá vám vědět – pravděpodobně přes notifikaci. Ta ale mě osobně nedošla, ale i přesto jsem v nastavení kvality médií možnost Bezeztrátového přehrávání našel. Nastavení provedete přes ikonu vašeho profilu v levém horním rohu – Nastavení a ochrana osobních údajů – Kvalita médií – Bezztrátová. Jen myslete na to, že spotřeba mobilních dat je u bezeztrátového zvuku opravdu vysoká. Samotné Spotify uvádí, že se můžete dostat až na 1 GB za hodinu, což může váš datový limit pěkně provětrat.