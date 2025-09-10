Spotify konečně oficiálně přidává Lossless režim!

Trvalo to roky, ale dočkali jsme se. Spotify totiž dnes oficiálně začalo zavádět bezztrátové streamování hudby pro své Premium předplatitele. Funkce, která byla poprvé slíbena už v roce 2021, se postupně zpřístupňuje v 50 zemích světa včetně USA, Velké Británie, Austrálie či Německa. V České republice jsme jí nicméně v aplikaci v době psaní tohoto článku ještě k dispozici neměli.
Dobrou zprávou je, že lossless není součástí dražšího tarifu, jak se dlouho spekulovalo, ale je dostupný „zdarma“ v rámci stávajícího Premium členství. Dá se předpokládat, že se v tomto směru Spotify inspiruje u Applu, který u svého Apple Music přidal lossless už před lety bez jakéhokoli příplatku, a záhy se k němu přidala i Amazon Music.
Aktivace lossless režimu je pak naprosto jednoduchá. Až bude funkce na vašem účtu dostupná, dostanete notifikaci v aplikaci a možnost zapnout bezztrátové streamování v nastavení kvality přehrávání. Při poslechu se pak v liště „Now Playing“ zobrazí indikátor lossless kvality. Spotify přitom pracuje se soubory ve formátu FLAC 24-bit/44,1 kHz, což sice není taková špička jako u Apple Music, Tidalu či Qobuzu s podporou až 24-bit/192 kHz, ale i tak jde o výrazný krok kupředu.
Spotify slibuje, že zpřístupnění nové funkce bude probíhat v následujících dvou měsících, díky čemuž by se lossless měl během podzimu dostat ke všem Premium uživatelům. Je to zároveň završení více než osmiletého příběhu, kdy se poprvé objevily zprávy o tom, že Spotify zkouší bezztrátové streamování s malou skupinou testerů.