iPad 11 je nyní za akční cenu! Na MP.cz jej seženete už od 8990 Kč

Komerční sdělení: Přemýšlíte nad pořízením nového iPadu? Máme pro vás skvělý tip na akci! V Mobil Pohotovosti si nyní můžete pořídit oblíbený iPad (2025) za výhodnou cenu díky atraktivní slevě.
iPad (2025) spojuje vysoký výkon, elegantní design a užitečné funkce. Díky čipu A16 Bionic bez problémů zvládne multitasking, hraní her i úpravy videí, což z něj dělá ideální volbu pro práci i volný čas. Jeho 10,9″ Liquid Retina displej s živými barvami a vysokým rozlišením přináší výjimečný vizuální zážitek při sledování filmů nebo prohlížení fotografií. Nový design s úzkými rámečky a různými moderními barvami potěší každého, kdo hledá stylové zařízení. Podpora Apple Pencil (1. generace) a Magic Keyboard Folio navíc rozšiřuje možnosti pro kreativitu, psaní a kreslení s maximální lehkostí.
iPad (2025) je vybaven vylepšenými předními a zadními kamerami, které zajistí ostré a přirozené videohovory i fotografie. Díky podpoře iPadOS 26 nabízí pokročilé funkce, jako je spolupráce v reálném čase a efektivní organizace aplikací, což posouvá práci i zábavu na vyšší úroveň. Skvělá výdrž baterie umožňuje celodenní používání bez nutnosti častého nabíjení, zatímco připojení USB-C usnadňuje nabíjení, přenos dat a zajišťuje lepší kompatibilitu s dalšími zařízeními. iPad (2022) je tedy ideální volbou pro každého, kdo hledá výkonný, všestranný a spolehlivý tablet, který zvládne vše, co potřebujete.
Pokud vás iPad (2022) zaujal, máte nyní skvělou příležitost pořídit si ho na Mobil Pohotovosti za výhodných 8990 Kč. Navíc můžete cenu snížit prodejem vašeho starého zařízení, které od vás Mobil Pohotovost bez problému vykoupí. Nechte své starší zařízení proměnit v úsporu a pořiďte si nový iPad ještě výhodněji!
