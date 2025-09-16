Apple varuje: Po přechodu na iOS 26 můžete pocítit horší výdrž baterie. Je to ale normální

Každá velká aktualizace iOS s sebou kromě novinek přináší i fázi, kdy si telefon musí „sednout“. Apple proto v poznámkách k iOS 26 upozorňuje, že uživatelé mohou krátce po instalaci pocítit horší výdrž baterie nebo vyšší zahřívání. Důvodem je to, že systém na pozadí provádí celou řadu úloh od indexování dat pro vyhledávání, přes stahování nových prvků, až po aktualizace aplikací.
Podle Applu jde o naprosto běžný proces, který se po několika dnech stabilizuje. Zároveň připomíná, že některé nové funkce mohou být náročnější na výkon a energii, což se může projevit v drobně kratší výdrži. Kalifornský gigant ale ujišťuje, že své systémy dlouhodobě optimalizuje tak, aby i přes rostoucí množství funkcí poskytovaly co nejlepší kombinaci výkonu a výdrže. Výdrž jako taková by se pak měla po pár dnech vrátit do normálu, na který jste byli zvyklí z iOS 18.
Poměrně zajímavé je, že ačkoliv dochází ke krátkodobému zhoršení výdrže iPhonů po přechodu na nový iOS prakticky každý rok, letos je tomu vůbec poprvé, co Apple takto jasně vysvětlil, proč k tomu dochází. A připomněl také, že instalace nových verzí systému je důležitá nejen kvůli funkcím, ale i z hlediska bezpečnosti. Pokud vás tedy nyní po přechodu na iOS 26 horší výdrž v kombinaci s vyšším zahříváním trápí, nemějte obavy – jedná se o očekávané chování, které se co nevidět zlepší.