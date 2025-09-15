Vzhled krabiček nových iPhonů 17 Pro a Air je venku! T-Mobile ukázal reálné fotky

Čekání na nové iPhony se pomalu chýlí ke konci a už tento pátek se na pulty obchodů dostane iPhone Air, iPhone 17 a iPhone 17 Pro. A zatímco Apple se letos s tradičními rendery krabiček na svém oficiálním webu příliš nepředvedl, prezident T-Mobile Consumer Group Jon Freier se s tím takříkajíc nepáral a na Twitteru sdílel první reálné snímky balení všech tří novinek, které tak dávají nahlédnout, jak budou krabičky vypadat při předání zákazníkům.
Fotogalerie
- Apple sice na stránce iPhone Upgrade Programu ukázal několik oficiálních vizualizací, ale právě fotky z reálného prostředí jsou tím, co fanoušky před startem prodejů zajímá nejvíc. A jak to tak vypadá, letošní krabičky zůstávají věrné minimalistickému stylu, na který jsme si u Applu už zvykli.
