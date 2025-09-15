Tuto evropskou zemi drtí spywarové útoky na iPhony!

Ve své čerstvé zprávě o hrozbách a incidentech potvrdila francouzská agentura pro kybernetickou bezpečnost (ANSSI), že Apple začátkem září rozeslal další varování před cílenými útoky spywaru. Jedná se už o čtvrtou letošní aktivitu tohoto typu. Podle zprávy poslal Apple upozornění francouzským uživatelům 3. září 2025. Předchozí varovné kampaně proběhly 5. března, 29. dubna a 25. června. Tyto notifikace jsou určeny lidem, jejichž zařízení mohlo být cílem spywaru. ANSSI připomíná, že podobné nástroje (jako Pegasus, Predator, Graphite či Triangulation) jsou extrémně pokročilé a obtížně detekovatelné. Útočníci je používají ke sledování konkrétních osob, zejména těch s významnou společenskou nebo profesní rolí. V ohrožení jsou tak údajně novináři, právníci, aktivisti či třeba politici a vysoko postavení úředníci.
A jak vypadá varování od Applu? Uživatelé obdrží zprávu přes iMessage z ověřené Apple adresy. Apple zároveň doporučuje okamžitě kontaktovat CERT-FR pro technickou podporu, uchovat notifikační e-mail od Applu a neprovádět žádné zásahy do zařízení (žádné resety, odinstalace aplikací, restartování či aktualizace), protože by to mohlo zkomplikovat vyšetřování. Součástí zprávy jsou i obecná bezpečnostní doporučení. Tedy vyhýbat se podezřelým odkazům, používat silná a unikátní hesla a mít aktivovanou dvoufaktorovou autentizaci (2FA). Francouzská agentura zatím neuvedla, kdo stál za zářijovou kampaní, ani zda byli terčem také uživatelé mimo Francii. Jasné je pouze to, že Apple pokračuje v pravidelném varování vybraných uživatelů, což se od roku 2021 stalo standardní praxí.