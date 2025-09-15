Zavřít reklamu

Tuto evropskou zemi drtí spywarové útoky na iPhony!

Vše o Apple
Jan Vajdák
0

Ve své čerstvé zprávě o hrozbách a incidentech potvrdila francouzská agentura pro kybernetickou bezpečnost (ANSSI), že Apple začátkem září rozeslal další varování před cílenými útoky spywaru. Jedná se už o čtvrtou letošní aktivitu tohoto typu. Podle zprávy poslal Apple upozornění francouzským uživatelům 3. září 2025. Předchozí varovné kampaně proběhly 5. března, 29. dubna a 25. června. Tyto notifikace jsou určeny lidem, jejichž zařízení mohlo být cílem spywaru. ANSSI připomíná, že podobné nástroje  (jako Pegasus, Predator, Graphite či Triangulation) jsou extrémně pokročilé a obtížně detekovatelné. Útočníci je používají ke sledování konkrétních osob, zejména těch s významnou společenskou nebo profesní rolí. V ohrožení jsou tak údajně novináři, právníci, aktivisti či třeba politici a vysoko postavení úředníci.

iOS 26 official 1 iOS 26 official 1
iOS 26 official 2 iOS 26 official 2
iOS 26 official 3 iOS 26 official 3
iOS 26 official 4 iOS 26 official 4
iOS 26 official 5 iOS 26 official 5
iOS 26 official 6 iOS 26 official 6
iOS 26 official 7 iOS 26 official 7
iOS 26 official 8 iOS 26 official 8
iOS 26 official 9 iOS 26 official 9
iOS 26 official 10 iOS 26 official 10
iOS 26 official 11 iOS 26 official 11
iOS 26 official 12 iOS 26 official 12
iOS 26 official 13 iOS 26 official 13
iOS 26 official 14 iOS 26 official 14
iOS 26 official 15 iOS 26 official 15
iOS 26 official 16 iOS 26 official 16
iOS 26 official 17 iOS 26 official 17
iOS 26 official 18 iOS 26 official 18
iOS 26 official 19 iOS 26 official 19
iOS 26 official 20 iOS 26 official 20
iOS 26 official 21 iOS 26 official 21
iOS 26 official 22 iOS 26 official 22
iOS 26 official 23 iOS 26 official 23
iOS 26 official 24 iOS 26 official 24
iOS 26 official 25 iOS 26 official 25
iOS 26 official 26 iOS 26 official 26
iOS 26 official 27 iOS 26 official 27
iOS 26 official 28 iOS 26 official 28
iOS 26 official 29 iOS 26 official 29
iOS 26 official 30 iOS 26 official 30
iOS 26 official 31 iOS 26 official 31
iOS 26 official 32 iOS 26 official 32
iOS 26 official 33 iOS 26 official 33
iOS 26 official 34 iOS 26 official 34
Vstoupit do galerie


A jak vypadá varování od Applu? Uživatelé obdrží zprávu přes iMessage z ověřené Apple adresy. Apple zároveň doporučuje okamžitě kontaktovat CERT-FR pro technickou podporu, uchovat notifikační e-mail od Applu a neprovádět žádné zásahy do zařízení (žádné resety, odinstalace aplikací, restartování či aktualizace), protože by to mohlo zkomplikovat vyšetřování. Součástí zprávy jsou i obecná bezpečnostní doporučení. Tedy vyhýbat se podezřelým odkazům, používat silná a unikátní hesla a mít aktivovanou dvoufaktorovou autentizaci (2FA). Francouzská agentura zatím neuvedla, kdo stál za zářijovou kampaní, ani zda byli terčem také uživatelé mimo Francii. Jasné je pouze to, že Apple pokračuje v pravidelném varování vybraných uživatelů, což se od roku 2021 stalo standardní praxí.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.