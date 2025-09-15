Nenabídl vám iPhone aktualizaci na iOS 26? Možná jste ji jen přehlédli!

Před pár minutami vyšel iOS 26 pro veřejnost, přesto je však řada jablíčkářů přesvědčena o tom, že jej stále ne má k dispozici. Je nicméně možné, že si jej již nainstalovat mohou, ale této možnosti si prostě jen nevšimli. Po boku iOS 26 totiž Apple vydal i iOS 18.7, který se (bohužel) nabízí jako prvotní aktualizace, kvůli čemuž je tak iOS 26 upozaděn. Nicméně platí, že iOS 18.7 instalovat vůbec nemusíte, ale můžete rovnou „skočit“ na iOS 26, který přináší tytéž opravy chyb, co jsou nasazeny v iOS 18.7. Jediné, co je třeba udělat, je tapnout na tlačítko „Upgradovat na iOS 26„, které je k dispozici na spodku obrazovky v Nastavení – Obecné – Aktualiazce softwaru, a je hotovo.