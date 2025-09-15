Nejen iOS 26! Apple vydal taktéž iOS 18.7

Apple si na dnešní večer připravil vydání hned dvou verzí operačního systému iOS. Tím očekávanějším byl samozřejmě iOS 26, který vyšel krátce po 19. hodině. Prakticky okamžitě po něm však byl vypuštěn taktéž iOS 18.7 coby zřejmě poslední verze „osmnáctkového“ operačního systému pro mobilní telefony. Pokud vás tedy neláká přechod na iOS 26 a radši byste setrvali na iOS 18, je verze 18.7 stvořená přesně pro vás. Je nicméně samozřejmě třeba počítat s tím, že se tato aktualizace zaměřuje jen opravy chyb. Jde-li vám o vylepšení, instalaci iOS 26 se nevyhnete.