Jak v iOS 26 zjistit, zda je vaše Wi-Fi řádně zabezpečená

iOS 26 přináší drobnou, ale velmi užitečnou funkci, která pomáhá rozpoznat, zda je vaše Wi-Fi síť opravdu bezpečná. Apple nově zobrazí přímo v Ovládacím centru indikátory zabezpečení, takže už před připojením snadno zjistíte, zda má síť heslo, nebo jde o veřejný hotspot. Díky tomu se můžete rychle rozhodnout, které síti důvěřovat a které se raději vyhnout.
Jednoduché řešení přímo v Ovládacím centru
Dříve bylo nutné jít do nastavení Wi-Fi a ručně kontrolovat jednotlivé sítě. iOS 26 ale ukazuje stav zabezpečení přímo mezi dostupnými sítěmi. Zamčený zámek u názvu znamená, že síť je chráněna heslem a považuje se za soukromou. Naopak sítě bez zámku jsou otevřené a mohou představovat bezpečnostní riziko, protože k nim má přístup kdokoli.
Tento drobný vizuální prvek je přitom velmi praktický – během pár vteřin získáte přehled o všech dostupných Wi-Fi sítích a nemusíte se obávat, že byste se omylem připojili k nezabezpečenému připojení.
Jak se k ukazatelům Wi-Fi zabezpečení dostat
Apple myslel i na to, že každý uživatel používá Ovládací centrum trochu jinak. Kontrola bezpečnosti Wi-Fi je proto dostupná ze dvou míst: buď přes samostatnou dlaždici Wi-Fi, nebo v rámci celé skupiny konektivity, kde najdete i další přepínače.
Postup krok za krokem
- Otevřete Ovládací centrum – přejeďte prstem dolů z pravého horního rohu obrazovky.
- Najděte ovládací prvek Wi-Fi – pokud máte přidanou samostatnou dlaždici Wi-Fi, dlouze na ni klepněte.
- Pokud samostatnou dlaždici nemáte, klepněte na skupinu konektivity (čtyři ikony v levém horním rohu: Letadlo, Wi-Fi, Bluetooth, Mobilní data) a poté podržte symbol Wi-Fi.
- Zobrazí se seznam sítí – u těch, které vyžadují heslo, se zobrazí malý zámek. Otevřené veřejné sítě zámek nemají.
- Chcete-li samostatnou Wi-Fi dlaždici přidat, podržte prst na ploše Ovládacího centra, zvolte Přidat ovládací prvek a přidejte Wi-Fi.
Fotogalerie
Otevřené sítě sice mohou být lákavé svou dostupností, ale často představují zvýšené riziko – kdokoli ve stejné síti může potenciálně sledovat váš provoz. Apple tímto jednoduchým označením pomáhá uživatelům rychle rozeznat, kdy je vhodné se připojit, a kdy je lepší využít mobilní data či VPN.
Funkce indikátorů zabezpečení Wi-Fi v iOS 26 je malým, ale praktickým krokem k vyšší bezpečnosti. Díky ní už nemusíte složitě zkoumat nastavení každé sítě – stačí jeden pohled do Ovládacího centra a hned víte, zda je vaše Wi-Fi chráněna heslem, nebo zda riskujete připojení k veřejné síti. Plná verze iOS 26 se očekává v září 2025 a tato drobnost může v budoucnu ušetřit spoustu starostí i méně zkušeným uživatelům.