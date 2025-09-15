Jak v iOS 26 přidat webovou aplikaci nebo záložku na plochu iPhonu

Operační systém iOS 26, který je zatím dostupný pouze v beta verzi, přináší nové možnosti práce s webovými stránkami na ploše iPhonu. Nyní máte k dispozici dva způsoby, jak přidat web do své domovské obrazovky – buď jako webovou aplikaci (PWA), nebo jako klasickou záložku.
Na první pohled vypadají podobně, ale rozdíly v používání mohou být zásadní.
Webová aplikace vs. záložka
- Webová aplikace (PWA) – funguje téměř jako nativní aplikace. Nabízí rychlejší načítání, práci offline, push notifikace a čisté prostředí bez adresního řádku Safari.
- Záložka – jednoduše otevře web v Safari. Hodí se spíše pro občasné návštěvy nebo informační stránky.
Rozhodnutí, zda uložit stránku jako webovou aplikaci, nebo jako prostou záložku, má vliv na každodenní používání. Webové aplikace přinášejí plynulejší a samostatný zážitek, což oceníte zejména u služeb, které používáte denně – například poštu, kalendář nebo online nástroje. Naopak záložky poslouží lépe pro jednorázové čtení blogů, článků či návštěvu webů, kam se vracíte jen občas.
Jak přidat webovou aplikaci nebo záložku na plochu
- Otevřete Safari a přejděte na stránku, kterou chcete uložit.
- Klepněte na ikonku sdílení.
- Sjeďte dolů a vyberte možnost Přidat na plochu.
- Pokud web podporuje PWA, zobrazí se přepínač Otevřít jako webovou aplikaci.
- Zapněte přepínač → vytvoří se samostatná webová aplikace.
- Vypněte přepínač → uloží se jen záložka, která se otevírá v Safari.
- Upravte název aplikace podle potřeby a potvrďte tlačítkem Přidat.
Jednou z výhod webových aplikací je jejich vizuální čistota. Odpadá rušivá lišta prohlížeče a prostředí se podobá skutečným aplikacím staženým z App Store. Pro uživatele, kteří chtějí mít rychlý přístup k často navštěvovaným webům, tak mohou být PWA elegantní náhradou tradičních aplikací.
Je ale dobré počítat s tím, že ne všechny weby PWA podporují. V takovém případě se možnost uložit je jako samostatnou aplikaci vůbec nezobrazí a k dispozici zůstává pouze klasická záložka.