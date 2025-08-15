Zavřít reklamu

CarPlay v iOS 26 konečně nabídne přehrávání videa v autě. Má to ale zásadní háček

Vše o Apple
Jiří Filip
0

Apple s příchodem iOS 26 poprvé oficiálně povolí přehrávání videa přes CarPlay, byť jen v době, kdy bude auto stát. Funkce, která se na vývojářském webu Applu objevuje pod názvem „video in the car“, má umožnit přehrávání videí z iPhonu přímo na CarPlay displeji pomocí AirPlay. Je tu však jeden zásadní háček. 

Apple na svém vývojářském webu konkrétně uvádí: „AirPlay video v autě umožní lidem sledovat jejich oblíbená videa z iPhonu přímo na CarPlay displeji, když neřídí.“ Automobilky a vývojáři, kteří chtějí tuto funkci nabídnout, se ale podle Applu musí zapojit do MFi programu.

Zatím není jasné, kdy se funkce dostane k uživatelům v praxi. Každá automobilka totiž bude mít plnou kontrolu nad tím, zda AirPlay video v autě povolí, či nikoliv. Proto se nedá očekávat, že by podpora byla univerzální a rozhodně ji neuvidíme během testování iOS 26 v rámci vývojářských a veřejných bet.

Vcelku úsměvné je pak to, že možnost přehrávání videa přes CarPlay není tak úplně novinka. Už letos v dubnu se totiž v App Storu na chvíli objevila aplikace s webovým prohlížečem pro CarPlay, která zvládala i video přehrávání. Apple ji ale krátce poté odstranil a dnes už víme, že zčásti nejspíš i proto, že totéž chystal pro iOS 26 on sám. 

Ať tak či tak, podzimní verze iOS 26 přinese vůbec první oficiální podporu přehrávání videa v CarPlay, ale skutečné rozšíření bude záležet na tom, jak rychle se automobilky k funkci postaví, potažmo zda pro ně vůbec bude zajímavá. Pravdou totiž je, že třeba nasazení CarPlay Ultra spousta automobilek odpískala. Doufejme tedy, že tohle nebude stejný případ. 

