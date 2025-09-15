Jak se vrátit z iOS 26 na iOS 18

Přešli jste na vašem iPhonu na iOS 26 a zjistili jste, že vám nevyhovuje, anebo že nefunguje dle očekávání? Pokud jste si odpověděli kladně, tak by vás mohlo zajímat, jak se z iOS 26 vrátit na iOS 18. Existují dvě možnosti, pomocí kterých se můžete vrátit zpět – první je bez ztráty dat, kdy je možné, že se objeví v systému nějaké chyby. Druhou možností je poté čistá instalace, kdy přijdete o všechna data, ale budete mít komplet čistý a bezchybný systém. Vrhněme se přímo na věc.
Zálohování
Ještě před tím, než se do čehokoliv pustíte, byste samozřejmě měli vaše zařízení zálohovat. V případě, že by se v následujících postupech cokoliv nevydařilo, tak budete mít alespoň tu jistotu, že nepřijdete o svá data. Zálohovat můžete buď pomocí Finderu na Macu (iTunes na Windows), či pomocí iCloudu. V případě zálohování pomocí Finderu (či iTunes) prvně připojte váš iPhone k počítači či Macu. Poté spusťte Finder a v pravém menu klepněte na název vašeho zařízení (v iTunes klepněte v horní části na ikonu vašeho zařízení). Zde už poté jen stačí stisknout možnost Zálohovat. V případě, že chcete provést zálohu na iCloud, tak na vašem zařízení přejděte do Nastavení, kde na samotném vrchu rozklikněte vaše jméno. Poté klepněte na možnost iCloud, poté sjeďte níže a rozklikněte možnost Záloha na iCloudu. Pak už jen stačí klepnout na Zálohovat. Mějte však na paměti, že zálohu iOS 26 z Finderu (či iTunes) nebude možné na iOS 18 obnovit, protože starší verze systému nepodporují zálohy z novější verze. Tak jako tak se ale záloha z iOS 18 bude hodit v případě, kdy by downgrade neproběhl úspěšně. Magazín Letem světem Applem nemá zodpovědnost za jakékoliv poškozené či zaseknuté zařízení a veškerý postup tak provádíte na vlastní riziko.
Jak se vrátit z iOS 26 zpět na iOS 28 – bez ztráty dat
1. Stažení IPSW
Hned na začátek je nutné, abyste si z těchto stránek stáhli do vašeho počítače či Macu iOS 18 (v nejnovější verzi) pro vaše zařízení. Po rozkliknutí těchto stránek si tedy vyberte přesně vaše zařízení, a poté si rozklikněte poslední Applem podepsanou verzi iOS. Jakmile tak učiníte, tak už jen stačí stisknout modré tlačítko Download. Po stažení se vám zobrazí IPSW soubor, který slouží právě k downgradu či obnově zařízení. Stažení tohoto souboru může v závislosti na rychlosti vašeho připojení nějakou dobu trvat, jelikož má soubor několik gigabajtů.
2. Obnovení ve Finderu (iTunes)
Jakmile budete mít stažený IPSW soubor, tak už jen stačí, abyste vaše zařízení připojili pomocí Lightning kabelu k počítači. Poté otevřete Finder na Macu (iTunes na Windows) a rozklikněte možnost s připojeným zařízením. Nyní je nutné, abyste na Macu podrželi klávesu Option (u starších klávesnic Alt a v případě Windows klávesu Shift) a společně s ní kliknuli na tlačítko Ověřit aktualizace… Poté se vám otevře okno, kde už jen stačí zvolit IPSW soubor, který jste si stáhli v první části. Pak už jen stačí kliknout na možnost Obnovit a aktualizovat. Pak už se jen stačí držet instrukcí na obrazovce.
Upozornění
Při tomto postupu nepřijdete o téměř žádná důležitá data, ale může se stát, že celý systém bude nestabilní. Mezi hlavní soubory, o které přijdete, patří například historie hovorů, či všechny SMS a iMessage zprávy. Na druhou stranu, jakmile už downgrade na iOS 15.5 úspěšně provedete, můžete si znova udělat zálohu, a poté nainstalovat čistý systém, který poté obnovíte ze zálohy. Tím se veškeré případné problémy mohou odstranit.
Jak se vrátit z iOS 26 zpět na iOS 18 – čistá instalace
1. Stažení IPSW
Hned na začátek je nutné, abyste si z těchto stránek stáhli do vašeho počítače či Macu iOS 15.5 pro vaše zařízení. Po rozkliknutí těchto stránek si tedy vyberte přesně vaše zařízení, a poté si rozklikněte poslední Applem podepsanou verzi iOS. Jakmile tak učiníte, tak už jen stačí stisknout modré tlačítko Download. Po stažení se vám zobrazí IPSW soubor, který slouží právě k downgradu či obnově zařízení. Stažení tohoto souboru může v závislosti na rychlosti vašeho připojení nějakou dobu trvat, jelikož má soubor několik gigabajtů.
2. Vypnutí funkce Najít iPhone
Jakmile se bude stahovat váš IPSW soubor, tak se chopte vašeho iPadu a přejděte do Nastavení, kde nahoře rozklikněte vaše jméno. Poté klepněte na Najít a rozklikněte možnost Najít iPhone. Jakmile tuto funkci rozkliknete, tak ji přepínačem deaktivujte. Poté už jen stačí zadat heslo k Apple ID a potvrdit deaktivaci funkce.
3. Přesun do DFU módu
Poté je nutné váš iPhone převést do tzv. DFU módu. Kroky, pomocí kterých se do DFU módu dostanete se liší podle toho, jaké používáte zařízení. Níže naleznete popis, jak se do DFU módu dostat v případě všech dostupných iPhonů:
Pokud používáte iPhone XS a novější, dostanete se do DFU módu následovně: připojte vaše zařízení k Macu/PC, a poté stiskněte a pusťte tlačítko pro zvýšení hlasitosti, poté stiskněte a pusťte tlačítko pro snížení hlasitosti. Poté podržte boční tlačítko po dobu 10 sekund, dokud displej iPhonu nezčerná. Se stále stisknutým bočním tlačítkem stiskněte tlačítko pro snížení hlasitosti na 5 sekund, poté pusťte boční tlačítko a tlačítko pro snížení hlasitosti podržte dalších 10 sekund (obrazovka by měla zůstat černá). Poté už by se v iTunes mělo zobrazit, že se váš iPhone nachází v DFU módu.
4. Obnovení v iTunes
Jakmile se bude váš iPhone nacházet v DFU režimu, tak na Macu podržte klávesu Option (u starších klávesnic Alt a v případě Windows klávesu Shift) a společně s ní klikněte na tlačítko Obnovit iPhone… Poté se vám otevře okno, kde už jen stačí rozkliknout IPSW soubor, který jste si stáhli v první části. Pak už jen stačí kliknout na možnost Obnovit a aktualizovat.
iTunes nyní bude vaše zařízení obnovovat – mějte na paměti, že tento proces může trvat několik desítek minut. Za žádnou cenu hlavně neodpojujte vaše zařízení od Macu či počítače. Poté, co se obnovení dokončí, si můžete zvolit, zda-li chcete váš iPhone nastavit jako nový a nebo obnovit zálohu z iOS 18
Upozornění
Pokud pomocí tohoto návodu přejdete zpět na iOS 18, přijdete o veškerá svá data. Každopádně, pokud jste si před instalací iOS 18 udělali zálohu, nyní je nejvhodnější čas, kdy ji využít. Vaše zařízení se po čisté instalaci bude chovat tak, jako byste jej právě koupili. Budete se muset přihlásit k Apple ID, k Wi-Fi sítím a samozřejmě dostanete po prvotním nastavení možnost obnovit systém ze zálohy, což v případě, že zálohu máte, můžete provést.