iPad Pro s M5 a další pecky. Apple chystá na nadcházející měsíce až 10 nových produktů!

Letošní zářijová keynote je za námi a na pulty obchodů již tento pátek dorazí horké novinky v podobě iPhonů 17, tenkého iPhonu Air, Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 či AirPods Pro 3. Podle uznávaného novináře Marka Gurmana to ale pro letošek od Applu rozhodně není všechno. Ve svém nejnovějším newsletteru Power On totiž před pár hodinami uvedl, že má kalifornský gigant v následujících měsících představit hned deset dalších produktů. Část z nich se údajně ukáže ještě letos, část pak dorazí až začátkem roku 2026.
Nejblíže uvedení je nový iPad Pro, který by mohl přijít už v říjnu s čipem M5 a dvěma předními kamerami, což by znamenalo, že vůbec poprvé tak bude možné videohovory vést přirozeně jak na výšku, tak na šířku. Vedle něj se ale chystá i řada dalších zajímavých zařízení. Počítá se například s novou Apple TV, která má dostat čip A17 Pro, podporu Wi-Fi 7 a připravenou Siri napojenou na Apple Intelligence. Nový HomePod mini se zase dočká výrazně lepšího zvuku, modernějšího čipu, nové ultraširokopásmové technologie a možná i čerstvých barev. V plánu je i druhá generace AirTagů s až trojnásobným dosahem lokalizace a odolnější konstrukcí.
Významných změn se dočká i headset Vision Pro, který by měl být vybaven čipem M4 nebo M5, pohodlnějším náhlavním páskem a možná i novým provedením Space Black. Zajímavostí je i iPhone 17e, tedy nástupce loňského iPhonu 16e, který má dorazit na jaře se stejným čipem A19 jako vlajková řada. Chybět nebudou ani nové Macy, přičemž MacBook Pro s čipy M5 dorazí až na začátku roku 2026, stejně jako MacBook Air, ale není vyloučeno, že alespoň jeden model se ještě letos objeví. Do stejného období by mohl spadat i nový Studio Display s mini-LED podsvícením. A nakonec možná nejzajímavější produkt – chytrý Home Hub pro ovládané chytré domácnosti, o němž se v zákulisí mluví už roky. Podle Gurmana by měl Apple tento domácí řídicí prvek konečně představit na jaře příštího roku.
Je nicméně otázkou, zda Apple všechny chystané novinky ukáže v rámci další keynote, nebo jen prostřednictvím tiskových zpráv. Pokud ale opravdu dorazí nové M5 čipy, byla by docela škoda, kdyby vše Apple odbyl jen skrze tiskovou zprávu. Jedno je ale jasné – jablečný rok 2026 bude na produkty neobyčejně bohatý.