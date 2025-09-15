Cubenest SQ312 Ultra: první 25 W MagSafe nabíječka pro iPhone dorazila do Česka

Komerční sdělení: Apple s příchodem nové řady iPhone 17 a systému iOS 26 otevřel novou kapitolu v bezdrátovém nabíjení. Poprvé totiž umožňuje nabíjet iPhone rychlostí až 25 W – tedy z 0 na 50 % za pouhých 25 minut. A právě v této chvíli přichází na scénu Cubenest SQ312 Ultra, jediná MagSafe nabíječka 3v1 na českém trhu, která tuto rychlost dokáže využít naplno.
První MagSafe nabíječka s výkonem 25 W v Česku a na Slovensku
Cubenest už není žádným nováčkem – jejich MagSafe nabíječky 3v1 patří dlouhodobě k nejoblíbenějším doplňkům pro iPhone. Teď ale přichází s absolutní špičkou, kterou pojmenovali SQ312 Ultra.
Zatímco většina současných MagSafe nabíječek končí na 15 W, tahle dokáže vašemu iPhonu dodat celých 25 W. A k tomu zvládá i rychlonabíjení všech řad Apple Watch.
Tři zařízení, jedna nabíječka
Zapomeňte na změť kabelů a adaptérů. Cubenest SQ312 Ultra je navržena tak, aby elegantně obsloužila celý váš Apple ekosystém:
- iPhone – MagSafe nabíjení až 25 W s certifikací Qi2.2
- Apple Watch – rychlonabíjení s výkonem 5 W
- AirPods – spolehlivá 5 W bezdrátová podložka
Celkový výkon nabíječky dosahuje až 35 W, což je o 40 % více než u předchozí generace, a přitom je lehčí o 34 gramů.
Design, který si zamilujete
Cubenest SQ312 Ultra není jen o výkonu – Cubenest se postaral i o to, aby vám dělala radost na pohled. Tělo je vyrobené ze 100% broušeného hliníku, minimalistické a čisté linie zapadnou na pracovní stůl i noční stolek. Díky skládací konstrukci se dvěma klouby ji snadno složíte do kompaktní podoby a hodíte do batohu.
A protože Cubenest myslí na detaily, v balení najdete i prémiové cestovní pouzdro, 45W adaptér a opletený USB-C kabel.
Proč si vybrat právě SQ312 Ultra?
- Jako jediná MagSafe 3v1 nabíječka na českém a slovenském trhu zvládá 25 W nabíjení iPhonu
- Nabíjí tři zařízení současně
- Nabízí prémiový design z hliníku, který obstojí i v porovnání s Apple příslušenstvím
- Vše potřebné v balení – 45 W adaptér, kabel a cestovní pouzdro
Budoucnost nabíjení je tady – a jmenuje se Cubenest SQ312 Ultra. Pokud chcete být mezi prvními, kdo naplno využijí sílu Qi2.2 a 25 W MagSafe, tahle nabíječka je jasná volba. Pořídit ji můžete na oficiálním e-shopu Cubenest s dopravou zdarma.