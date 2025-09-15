Back To School u iStores pokračuje: Užijte si studentské slevy na Macy i iPady a dárkové poukázky!

Komerční sdělení: Léto se s námi pomalu loučí a spolu s ním se blíží i konec tradiční slevové akce Back To School, kterou pro vás připravil Apple Premium Partner iStores. A že je o co stát! Pokud jste tedy ještě nestihli akce využít, zbývá vám už jen několik málo týdnů – platí totiž pouze do 27. září.
iStores letos akci obohatil o hned několik zásadních novinek. Vedle výhodných cen na počítače Mac a další produkty Apple získáte k nákupu také dárkové poukázky v hodnotě 500 Kč a 1000 Kč na další nákup, díky nimž si můžete pořídit příslušenství či další zařízení ještě výhodněji. Kromě Maců můžete navíc nakoupit za zvýhodněné studentské slevy i iPady, které se tak stávají skvělou volbou nejen do školy, ale i pro každého, kdo chce mít po ruce výkonný a přitom kompaktní nástroj.
Back To School u iStores je ale mnohem víc než jen slevová akce. Díky tomu, že iStores funguje jako Apple Premium Partner, získáte jistotu, že nakupujete u specialistů, kteří dokonale znají všechny produkty a dokážou vám poradit s výběrem přesně podle vašich potřeb. Ať už se tedy rozhodnete pro nový MacBook Air, MacBook Pro nebo iPad, můžete se spolehnout na profesionální přístup a možnost dokoupit i služby, které vám usnadní start se zařízením na maximum.
Pokud tedy uvažujete o upgradu techniky před novým školním rokem, teď je ta nejlepší příležitost. Akce končí už 27. září, takže doporučujeme s rozhodnutím příliš neváhat. Všechny podrobnosti o kampani a kompletní nabídku najdete přímo na stránkách iStores zde.