Apple v novém videu připomíná, že Apple Watch nejsou jen hodinky, ale zachránci životů

Na letošní Keynote došla řada kromě produktových novinek i na tradiční emocionální část, která se v posledních letech stala bez jakékoliv nadsázky nedílnou součástí takřka každé konference Applu. Ten. se tentokrát rozhodl připomenout, že technologie nemusí být jen o výkonu a designu, ale také o životně důležitých momentech. V novém videu s názvem „Dear Apple“ vystupují skuteční uživatelé Apple Watch, kteří díky chytrým hodinkám prošli krizovými situacemi. A pokud jste neviděli minulý týden Keynote, můžete na toto video mrknout níže.
Apple ve videu ukazuje příběhy z celého světa od sportovce z New Yorku přes britského teenagera, který se potýkal s psychickými problémy, až po dramatické zdravotní a bezpečnostní situace v USA, Japonsku či Kanadě. Všechny mají společného jmenovatele: Apple Watch dokázaly upozornit na skrytý zdravotní problém, zavolat pomoc přes Emergency SOS, nebo aktivovat detekci pádu či autonehody. Podle Applu tyto příběhy vychází z reálných e-mailů, které firma denně dostává od uživatelů. I proto nese video název „Dear Apple“ a odkazuje na to, že lidé sami cítí potřebu podělit se o to, jak jim hodinky v pravou chvíli pomohly.