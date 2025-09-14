Zavřít reklamu

Zajímavé novinky na HBO Max pro tento týden

Den zúčtování

Šerif z malého města a zkorumpovaný americký maršál vezmou jako rukojmí manželku nebezpečného psance, aby ho nalákali do smrtící přestřelky.

Centrální inteligence

Poklidný život účetního se změní v boj o přežití po setkání se šikanovaným spolužákem, z něhož se stal smrtící agent CIA.

Emilia Pérez

Překvalifikovaná a nedoceněná právnička Rita pracuje ve firmě, která raději zločince chrání, než trestá. Jednoho dne dostane nečekanou šanci odejít.

Americké psycho

Patrick Bateman, úspěšný yuppie z Wall Street, je zároveň bezcitný vrah, který brutálně zabíjí známé i cizí bez motivu a výčitek.

Rozchod

Po dvou letech to mezi Garym a Brooke spíš jiskří hádkami než láskou. Jennifer Aniston a Vince Vaughn v komedii plné humoru i vztahových pravd.

