Zajímavé novinky na HBO Max pro tento týden

Den zúčtování
Šerif z malého města a zkorumpovaný americký maršál vezmou jako rukojmí manželku nebezpečného psance, aby ho nalákali do smrtící přestřelky.
Centrální inteligence
Poklidný život účetního se změní v boj o přežití po setkání se šikanovaným spolužákem, z něhož se stal smrtící agent CIA.
Emilia Pérez
Překvalifikovaná a nedoceněná právnička Rita pracuje ve firmě, která raději zločince chrání, než trestá. Jednoho dne dostane nečekanou šanci odejít.
Americké psycho
Patrick Bateman, úspěšný yuppie z Wall Street, je zároveň bezcitný vrah, který brutálně zabíjí známé i cizí bez motivu a výčitek.
Rozchod
Po dvou letech to mezi Garym a Brooke spíš jiskří hádkami než láskou. Jennifer Aniston a Vince Vaughn v komedii plné humoru i vztahových pravd.