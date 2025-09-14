Recenze aplikace Ghosty: Česká odpověď na call screening Applu v iOS 26

Apple nedávno s iOS 26 představil funkci, která umí za uživatele přebírat hovory a převádět je na text. Řeč je konkrétně o novince s názvem cell screening a přestože se na první pohled jedná o praktické řešení, v našich luzích a hájích narazíme na zásadní problém, kterým je nepodporovaný český a slovenský jazyk. Čeština a slovenština zkrátka u Applu nepatří mezi priority a je dost pravděpodobné, že se jí v rámci call screeningu hned tak nedočkáme, pokud tedy vůbec někdy. Existuje však alternativa, která vám cell screening v češtině na váš iPhone velmi pohodlně přinese. Řeč je konkrétně o aplikaci Ghosty, která dokazuje, že i když za ní nestojí žádná miliardová vývojářská firma, může nabídnout něco, co je pro českého uživatele paradoxně užitečnější než nativní řešení od Applu.
Proč Ghosty vznikl
Ještě než se pustím do hodnocení aplikace, myslím si, že není od věci vás s celým projektem seznámit. Stojí za nám Jiří Zdvomka, který otevřeně přiznává, že ho k vývoji přivedla vlastní frustrace z neustálého vyrušování neznámými čísly. Místo nekonečných hovorů chtěl mít klid na práci a jasný kontext. Apple podle něj sice potvrdil, že jde o problém, který stojí za řešení, ale neřeší češtinu, personalizaci ani propojení s dalšími nástroji. A právě v těchto oblastech má Ghosty ukázat svou sílu. A musím říci, že sílu Ghosty opravdu má a dokáže vás zaujmout na první dobrou.
Jak to funguje
Musím přiznat, že jsem před instalací a prvním spuštění Ghostyho moc nevěděl, do čeho vlastně jdu. Přeci jen, podobná řešení jsou na trhu naprosto nová a já po nich doposud nějak moc nepídil. O to víc mě potěšilo, že je princip aplikace překvapivě jednoduchý – Ghosty totiž pracuje přes klasické přesměrování hovorů.
Pokud uživatel hovor nepřijme či „típne“ (tedy odmítne příchozí hovor), přebírá jej AI asistent, který s volajícím krátce promluví, zjistí důvod volání a následně doručí uživateli stručné shrnutí přímo v aplikaci. Samotné nastavení nezabere víc než minutu a díky tomu je používání služby prakticky bezbolestné. Zajímavé je také to, že na rozdíl od sterilního řešení Applu nabízí Ghosty osobní přístup, jelikož si u něj lze si vybrat hlas asistenta podle generace (Gen Z, Millennial, Gen X či Boomer), a v prémiové verzi dokonce nastavit vlastní uvítací hlášku nebo speciální instrukce pro volající.
To jinými slovy znamená, že si můžete přednastavit přesně to, jak se má váš AI asistent k volajícímu chovat, potažmo co mu má na úvod říci, aby byl více v obraze. A je jen a jen na vás, co to bude, protože se vám AI bránit rozhodně nebude. Já si například nastavil, aby AI hlas volajícímu řekl, že teď zrovna nemohu mluvit, ale že se jim ozvu hned, jak to jen bude možné. Díky tomu tak protistrana ví, že jí dám vědět zpět ohledně jejího dotazu.
A jak funguje AI asistent při zjišťování podrobností? Musím říci, že velmi proaktivně, ale zároveň přirozeně a celkově tak, jak byste čekali. Volajícího se tedy zeptá nejprve na to, kdo vlastně je a proč volá s tím, že se jej následně doptá na upřesňující otázky, je-li to třeba, popřípadě jej vyzve k tomu, zda vám nechce ještě vzkázat něco dalšího. Volající vše asistentovi řekne, rozloučí se s ním prakticky jako s běžným člověkem a je hotovo. Vám už jen dorazí notifikace o tom, že máte v aplikaci k dispozici souhrn příchozího hovoru, kde si vše přečtete a je hotovo.
Fotogalerie
Souhrny jsou za mě velmi přesné a to, co jsme buď já nebo moje manželka a kolegové asistentovi do telefonu řekli, to se v souhrnech objevilo, abyste byli následně schopni co nejlépe na nepřijatý hovor reagovat. Moc se mi líbí i to, že AI opravdu „chápe“, co říkáte a otázky, kterými se doptává na detaily, dávají v kontextu hlavu a patu. A co víc, jen zřídkakdy se setkáte s tím, že by vašim hlasovým pokynům AI nerozuměla a nebyla je tak schopná zpracovat. Navíc, když se tak stane, jste vyzváni k zopakování, které už je zpravidla bezproblémové.
Co se týče technické stránky věci, samotné přesměrování příchozího hovoru poté, co jej odmítnete či nevezmete, je otázkou naprosté chvilky, takže protistrana nemá tendenci telefon položit v domnění, že se od vás nedočká žádné odpovědi. Ve výsledku je tak velmi dobře zajištěno to, že se k vám její požadavky přes call screening skutečně dostanou a vy na ně budete následně moci reagovat. Navíc si lze nastavit třeba to, že příchozí telemarketingové hovory, nabídky operátorů a tak podobně budou rovnou odmítnuty s odpovědí, ať vám už nevolají a tak podobně. Vyhrát si zkrátka jde s Ghosty znamenitě.
Vlastně jediný háček je v tom, že je Ghosty v současnosti vázaný na jedno telefonní číslo a navíc jen na GSM hovory. Pokud tedy využíváte více čísel (například osobní a pracovní), alespoň zatím budete v tomto směru omezeni jen na jedno číslo, přičemž neškrtnete si ani s FaceTime a tak (což je však samozřejmě logické, nicméně raději na to upozorním). Jinak ale za mě osobně funguje vše nadmíru dobře, až jsem upřímně řečeno překvapen, že něco takového lze „na koleni“ vytvořit. Kdyby totiž přesně takovouto verzi call screeningu přinesl Apple v ostré verzi iOS 26, byl bych s tím nejenže naprosto v pohodě, ale byl bych za to opravdu rád.
Plány a dostupnost
Ghosty je aktuálně dostupný v App Store pod názvem Ghosty: Tvůj AI Voicemail. Každý nový uživatel dostane k dispozici limitovaný počet shrnutí zdarma a poté si může vybrat mezi dvěma placenými plány. Levnější Peace Lite vyjde na 29 korun týdně a nabízí pět shrnutí hovorů, zatímco Peace Unlimited za 129 korun týdně otevírá možnost neomezeného využívání a přidává i bonus v podobě vlastního pozdravu a pokročilých AI instrukcí. A co je neméně důležité, během pár týdnů má aplikace dorazit i na Android, takže se neomezuje jen na Apple svět.
Resumé
Musím říci, že Ghosty je pro mě suverénně nejzajímavější aplikací, co jsem měl letos možnost v rámci recenzí otestovat. V mých očích je ukázkovým příkladem toho, jak může český startup elegantně zaplnit mezeru, kterou Apple nechává nepochopitelně prázdnou. Aplikace je srozumitelná, funkční a hlavně mluví česky, což je v této kategorii naprosto klíčové. Přidáme-li k tomu možnost personalizace, dostáváme řešení, které má potenciál stát se pro mnoho lidí nezbytnou součástí jejich každodenního pracovního i osobního života. Pokud vás tedy nebaví neustálé zvedání neznámých čísel a chcete mít nad příchozími hovory konečně kontrolu, Ghosty rozhodně stojí za vyzkoušení.
Pokud vás aplikace zaujala, můžete vyzkoušet Unlimited plán po dobu 1 měsíce se slevou 24 %. Abyste slevu získali, stačí zadat kód EARLY a měsíční sleva je vaše.