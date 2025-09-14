Jsou Apple produkty v USA pro místní skutečně levnější než v ČR?

Často se může zdát, že produkty Applu jsou v USA až směšně levné, a to zvlášť při pohledu na platy, které mají lidé běžně v USA. Když se nebudeme bavit jen o Applu, tak například cena hodinek Rolex Submariner Date v kombinaci zlata a oceli je v EU 18 000 €, v USA je tato cena 17 600 $ bez daně, která je například v New Yorku 8,87 %. I s daní vám tedy jednoznačně vyjde, že v USA jsou hodinky levnější než v EU, a to je potřeba ještě vzít v úvahu příjem, který lidé v USA mají. Cena iPhonu v USA a EU je pak stejný příběh. Ne vše je však tak, jak se na první pohled zdá.
Tentokrát se nebudeme bavit o nějaké dvouleté záruce a podobných věcech, které v EU získáte a v USA ne, ale o tom, zda jsou skutečně produkty, jako je Apple nebo například zmíněné hodinky, pro Američana levnější než pro Evropana. Na první pohled totiž jednoznačně, ovšem není to tak, jak se zdá. V letošním roce jsem strávil s rodinou dost měsíců v New Yorku, a tak jsem měl možnost se bavit s různými lidmi a řešit i běžné věci související se životem, které turisté příliš řešit nemusí.
Je důležité podotknout, že následující informace vychází z toho, jak je to v New Yorku, a situace se v USA značně liší stát od státu, přičemž New York
je jedním z nejdražších míst na život nejen v USA, ale i na celém světě. Průměrný příjem domácnosti v New Yorku je 128 000 $, problém je, že výdaje na pohodlný život jsou 144 000 $. Navíc se bavíme o průměrném příjmu, kdy například NYPD nabízí nastupujícím policistům plat 55 000 $ ročně po dobu prvních pěti let, s tím, že až poté se jim plat zvedá, a to celkem rapidně. Pokud však budou spolu žít dva začínající policisté, tak příjem jejich domácnosti bude pouze 110 000 $. Na druhou stranu budou mít zajištěno pojištění.
Celé USA a zejména pak New York jsou nastaveny tak, abyste vydělali z pohledu běžného Evropana celkem velké peníze, ale abyste z nich 99 % a často i 120 % utratili. To je systém, na kterém je založena celá ekonomika USA. I když se tedy může zdát příjem zhruba 2 200 000 Kč ročně jako vysoký, opak je pravdou. Příkladem může být například i řidič taxi v NYC. Pokud se bavíme o oficiálním žlutém taxíku, tak mi řidič říkal, že si dokáže vydělat 400 $ denně, což nezní vůbec špatně. Ovšem jeho náklady na pronájem auta jsou 4800 $ měsíčně a za velmi malý byt na okraji Brooklynu dá 2000 $ měsíčně. K tomu musí platit benzín, pojištění, jídlo a další záležitosti.
Z našeho pohledu jsou tedy produkty od Applu, a nejen od něj, v USA levné, často výrazně levnější než v EU, ovšem pro průměrného Američana jsou stejně drahé jako pro našince, často ještě dražší. I když má totiž průměrný obyvatel New Yorku výrazně vyšší roční příjem než obyvatel EU nebo například konkrétně Prahy, jeho výdaje na život jsou tak extrémní, že drtivou většinu peněz zkrátka musí utratit za dopravu, školné, jídlo a zejména pak pojištění a nájem. Takže na onen levný MacBook mu již moc financí nezbývá. Jedinou výjimku tvoří iPhone, který dostávají prakticky všichni od operátora nebo jej platí v rámci paušálu, ovšem ceny paušálu jsou v USA příběh sám pro sebe a za neomezený paušál se pohybujete na částce okolo 100 $ měsíčně za osobu.