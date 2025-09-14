Jak přejít z beta iOS 26 na veřejnou verzi by mohlo zajímat všechny uživatele, kteří to před několika měsíci nevydrželi a nainstalovali si s předstihem právě beta verzi iOS 26. Již v pondělí večer totiž vydá Apple první veřejnou verzi svého nového systému, čímž prvotní beta testování de facto uzavře a najede v něm na režim, na který jsme u veřejných systémů zvyklí – tedy na beta testování „jen“ jeho dalších verzí. Jak se ale z bety iOS 26 na veřejnou verzi dostat?
Jak přejít z beta iOS 26 na veřejnou verzi
Přechod z beta iOS 26 na veřejnou verzi je letos díky změnám, které Apple učinil v rámci beta testování extrémně jednoduchý. Stačí totiž:
- Otevřít Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru
- Otevřít podsekci Aktualizace beta verzí – nastavit Vypnuto
- Jakmile takto učiníte, je hotovo a váš telefon začne vyhledávat už jen veřejné verze systému
Pokud byste se z beta testování neodhlásili, tak by vám klasicky i nadále chodily další vývojářské beta iOS 26. Je každopádně nutné zmínit, že tento postup musíte provést před instalací tzv. Release Candidate (RC) verze. Pokud tak neučiníte či jste tak neučinili a tuto finální beta verzi iOS nainstalujete, budete si muset pravděpodobně počkat na vydání další veřejné verze iOS, tedy pravděpodobně iOS 26.0.1, abyste mohli na veřejnou verzi přejít. Není totiž možné se z beta verze iOS dostat na stejnou či starší veřejnou verzi systému. Nicméně jelikož je RC verze stejná jako veřejná verze, není ve výsledku třeba tuto věc jakkoliv řešit.
Někdy bývá plná verze rozdílná než RC. Takže i poté jde normal nainstalovat.