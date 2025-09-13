Recenze Swissten Blackrock 7″: Jednoduše skvělé pouzdro

Pořízení obalu na telefon je jedním z nejlepších rozhodnutí, jaké můžete udělat pro ochranu svého zařízení. Opravy poškozeného displeje nebo jiných částí telefonu totiž mohou vyjít i na několik tisíc korun. A ruku na srdce, mnohdy se spíše vyplatí koupit smartphone nový. Pokud hledáte univerzální, elegantní a praktické řešení, látkové pouzdro Swissten Blackrock 7″ by mohlo být tím pravým.
Design
Swissten Blackrock 7″ vyniká svým minimalistickým a funkčním designem. Vyrobeno je z příjemné látky, nabízí nejen stylový černý vzhled, ale také praktické vlastnosti. Vnitřek pouzdra je zjemněný látkovými polštářky, takže není nadsázkou říct, že v obalu se telefon bude mít jako v bavlnce. Troufám si říct, že se mu nestane nic ani za předpokladu, kdy spadne na zem z větší výšky. Pochopitelně to ale zkoušet nehodlám. K obalu je též k dispozici poutko, takže pouzdro lze někam uvázat či si jej můžete pověsit kolem krku. Díky látce je obal příjemný na dotek a zajišťuje pevné uchopení. Na druhou stranu spíše neočekávejte, že se vám vleze do kapsy.
Fotogalerie
Kompatibilita
Pouzdro je univerzální a hodí se pro smartphony s úhlopříčkou displeje do 7 palců. Troufám si tedy říct, že se sem vejdou snad všechny. To znamená, že jej využijí majitelé iPhonů verzí Plus i Pro Max.
Závěr
Látkové pouzdro Swisten Blackrock 7″ je ideální volbou pro ty, kteří hledají jednoduché a elegantní řešení pro ochranu svého smartphonu. Ochranné sklo a nějaký silikonový obal je samozřejmostí. Ovšem chystáte-li se třeba na túru či jinou sportovní aktivitu, toto látkové pouzdro bude vždy spolehlivější. Navíc se do něj vleze smartphone i se zmíněným silikonovým obalem. Cena tohoto praktického příslušenství je 279 korun.