Zavřít reklamu

Jak se připravit na macOS 26

Vše o Apple
Amaya Tomanová
0

Apple brzy vypustí mezi uživatele nejnovější verzi svého počítačového systému macOS 26. Jakmile se objeví v sekci Aktualizace softwaru, bude možné ji nainstalovat během pár kliknutí. Přesto platí, že pokud si chcete zajistit hladký průběh a vyhnout se nepříjemnostem, vyplatí se na celý proces předem připravit.

macOS 26 Tahoe official 1 macOS 26 Tahoe official 1
macOS 26 Tahoe official 2 macOS 26 Tahoe official 2
macOS 26 Tahoe official 3 macOS 26 Tahoe official 3
macOS 26 Tahoe official 4 macOS 26 Tahoe official 4
macOS 26 Tahoe official 5 macOS 26 Tahoe official 5
macOS 26 Tahoe official 6 macOS 26 Tahoe official 6
macOS 26 Tahoe official 7 macOS 26 Tahoe official 7
macOS 26 Tahoe official 8 macOS 26 Tahoe official 8
macOS 26 Tahoe official 9 macOS 26 Tahoe official 9
macOS 26 Tahoe official 10 macOS 26 Tahoe official 10
macOS 26 Tahoe official 11 macOS 26 Tahoe official 11
macOS 26 Tahoe official 12 macOS 26 Tahoe official 12
macOS 26 Tahoe official 13 macOS 26 Tahoe official 13
macOS 26 Tahoe official 14 macOS 26 Tahoe official 14
macOS 26 Tahoe official 15 macOS 26 Tahoe official 15
Vstoupit do galerie

Kompatibilita na prvním místě

Než se pustíte do stahování, měli byste si ověřit, zda váš Mac patří mezi podporované modely. Apple udržuje oficiální seznam zařízení, která novou verzi zvládnou, a starší stroje na něm obvykle postupně mizí. Pokud vlastníte MacBook Pro nebo Air z posledních několika let, novější iMac či Mac Studio, máte téměř jistotu, že se podpory dočkáte. Přesto je lepší mít aktuální informace přímo od Applu, než riskovat zklamání při pokusu o instalaci.

macOS 26 kompatibilita

  • MacBook Pro 2019 nebo novější
  • MacBook Air M1 nebo novější
  • iMac 2020 nebo novější
  • Mac Pro 2019 nebo novější
  • Mac mini M1 nebo novější
  • Mac Studio ve všech verzích

Záloha dat se vyplatí

Jedním z nejdůležitějších kroků je vytvoření zálohy. Ačkoliv se problémy při aktualizaci objevují jen zřídka, možnost ztráty dat nikdy nelze vyloučit. Nejjednodušší cestou je využít Time Machine, která dokáže kompletně zazálohovat celý systém na externí disk. Pokud preferujete cloudová řešení nebo jiný software, ani to není problém – hlavní je mít jistotu, že se v případě potíží můžete bezbolestně vrátit k předchozímu stavu.

TimeMachine zaloha TimeMachine zaloha 1
TimeMachine zaloha TimeMachine zaloha 2
TimeMachine zaloha TimeMachine zaloha 3
TimeMachine zaloha TimeMachine zaloha 4
Vstoupit do galerie

Místo v úložišti rozhoduje

Samotný instalační balíček macOS 26 může mít klidně přes 10 GB. Pro úspěšnou instalaci je ale nutné mít v počítači rezervu – obvykle minimálně dvojnásobek velikosti samotné aktualizace. Pokud tedy zjistíte, že volného místa máte málo, vyplatí se projít úložiště, odstranit nepotřebné soubory a odinstalovat aplikace, které už dlouho nepoužíváte. Mac nabízí i integrované nástroje na správu úložiště, které vám s úklidem pomohou.

úložiště mac uloziste-mac-fb-ventura
uvolnění uloziste macos ventura uvolneni-uloziste-sprava-macos-ventura-1
uvolnění uloziste macos ventura uvolneni-uloziste-sprava-macos-ventura-2
uvolnění uloziste macos ventura uvolneni-uloziste-sprava-macos-ventura-3
macOS Sonoma screen Úložiště macOS Sonoma screen Úložiště
Vstoupit do galerie

 

Bez stabilního internetu to nepůjde

Velké aktualizace se bez kvalitního připojení nestáhnou. Rychlost je samozřejmě výhodou, ale ještě důležitější je stabilita. Přerušení stahování totiž může znamenat nutnost celý proces opakovat od začátku. Pokud máte možnost, připojte se k internetu přes kabel. Pokud jste odkázáni na Wi-Fi, vyhněte se při stahování zbytečnému zatěžování sítě – například streamováním nebo stahováním dalších souborů.

Zkontrolujte si disk

Posledním krokem, který byste neměli podcenit, je kontrola stavu vašeho úložiště. V aplikaci Disková utilita můžete během pár minut zjistit, zda se na disku nenachází chyby, a případně je rovnou opravit. Tento krok sice není povinný, ale pokud chcete mít jistotu, že váš Mac zvládne nový systém bez problémů, rozhodně se vyplatí.

oprava disku disková utilita oprava_disku_mac1
oprava disku disková utilita oprava_disku_mac4
oprava disku macos oprava disku macos
MacOS oprava disku MacOS oprava disku
Vstoupit do galerie
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.