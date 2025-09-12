Žhavé novinky od Applu už míří do iStores.sk! Předobjednat je můžete hned teď

Komerční sdělení: Apple během své velkolepé keynote 9. září 2025 představil hned několik nových produktů, které opět posouvají hranice technologií i designu. A protože čas hraje v tomto případě klíčovou roli, iStores – největší Apple Premium Partner na Slovensku – už spustil jejich předobjednávky. Díky tomu si můžete zajistit novinky mezi prvními a být připraveni na jejich oficiální start.
iPhone 17
Základní model letošního roku přináší vyšší výkon, delší výdrž baterie a nové chytré funkce v ikonickém designu, který se neomrzí. Pokud chcete klasiku v tom nejlepším možném provedení, iPhone 17 je sázka na jistotu. Pořídit si jej můžete už od 49 € měsíčně, nebo rovnou od 979 €.
iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max
Pro ty, kdo chtějí to nejlepší, připravila Apple dvojici profesionálních modelů. Čeká vás revoluční fotoaparát, nový čip zajišťující maximální výkon a hliníkový design, který odolá i náročnému používání. Cena startuje od 68 € měsíčně, respektive 1 339 €.
iPhone Air
Úplná novinka v nabídce. iPhone Air spojuje tenký a lehký design s výkonem nové generace. Je ideální pro ty, kdo chtějí mít v kapse špičkový iPhone v ještě stylovější a přenosnější podobě. Pořídit jej můžete od 63 € měsíčně, nebo za 1 239 €.
Apple Watch SE 3, Apple Watch Series 11 a Apple Watch Ultra 3
Ani letos nechybí nové Apple Watch. Těšit se můžete na delší výdrž baterie, ještě přesnější měření a nové varianty designu. Apple Watch SE 3 vyjdou od 14 € měsíčně, Series 11 od 23 € a nejodolnější Ultra 3 od 45 €.
- Apple Watch SE 3 lze předobjednat zde
- Apple Watch Series 11 lze předobjednat zde
- Apple Watch Ultra 3 lze předobjednat zde
AirPods Pro 3
Sluchátka, která se stala legendou, dostávají další velký upgrade. Vedle ještě dokonalejšího potlačování hluku a podmanivého prostorového zvuku přichází novinka v podobě senzoru tepu. Ten dokáže sledovat vaši aktivitu a synchronizovat ji s aplikací Fitness – a to i bez Apple Watch. Cena začíná na 23 € měsíčně, nebo 249 €.
Všechny nové produkty si můžete pohodlně předobjednat online na www.istores.sk nebo přímo v kamenných prodejnách iStores po celém Slovensku. Naživo si je pak vyzkoušíte už od 19. září 2025, kdy se oficiálně dostanou do prodeje. Pokud chcete být mezi prvními, kdo zažijí budoucnost Applu na vlastní kůži, právě teď je ta nejlepší chvíle.