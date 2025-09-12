Právě odstartovaly předobjednávky iPhonů 17, 17 Pro a Air!

Je pátek 12. září 14:00, což ve světě Applu znamená jediné. Poté, co v pondělí kalifornský gigant odhalil světu novou generaci iPhonů 17 (Pro) a iPhone Air si je totiž lze po celém světě od této chvíli předobjednat s tím, že ti šťastnější z vás se nového telefonu, hodinek či sluchátek dočkají již příští pátek 19. září.
Obecně se dá říci, že všechny nedávno představené novinky mají rozhodně co nabídnout. Základní iPhone 17 díky řadě funkcí z dřívějších Pro modelů dospěl, iPhone Air láká na neskutečnou tenkost, modely Pro jsou zase nekompromisními telefony pro profesionální kameramany a fotografy. Apple Watch pak zaujmou delší výdrží či lepšími displeji a AirPods Pro 3 vám dokáží změřit tepovou frekvenci. Rozhodně je tedy o co stát a tím spíš by byla škoda si nechat předobjednávky utéci.
