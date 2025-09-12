Zavřít reklamu

Mapy.com se dočkaly skvělého vylepšení, díky kterému se stávají ještě užitečnějšími

Ostatní články
Jiří Filip
0

Pokud jste fanoušky mapové aplikace Mapy.com z dílny českého internetového giganta Seznam.cz, zbystřete. Vývojáři této aplikace se totiž v posledních týdnech poměrně rozvášnili a začali přidávat jednu novinku za druhou. A zatímco některé jsou k dispozici jen a pouze pro předplatitele Premium verze, jiné si užijí všichni. Konkrétně do Mapy.com dorazila nová funkce plánování tras pomocí veřejné dopravy.

Screenshot
Screenshot
IMG 5784 IMG_5784
IMG 5785 IMG_5785
IMG 5786 IMG_5786
Vstoupit do galerie

Využití nové funkce je naprosto jednoduchou záležitostí. Stačí si pro plánování trasy navolit skrze ikonu autobusu trasu pro MHD a je hotovo. Aplikace vám následně nabídne spoje, kterými se dopravíte na dané místo a vy můžete následně vyrazit na cestu. Jedná se tedy o fajn vychytávku, která byla doposud dostupná jen přes aplikace typu IDOS a tak podobně. Pokud tedy MHD pro cestování využíváte často, novinka v Mapách.com od Seznamu vás zaručeně potěší. 

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.