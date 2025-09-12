Mapy.com se dočkaly skvělého vylepšení, díky kterému se stávají ještě užitečnějšími

Pokud jste fanoušky mapové aplikace Mapy.com z dílny českého internetového giganta Seznam.cz, zbystřete. Vývojáři této aplikace se totiž v posledních týdnech poměrně rozvášnili a začali přidávat jednu novinku za druhou. A zatímco některé jsou k dispozici jen a pouze pro předplatitele Premium verze, jiné si užijí všichni. Konkrétně do Mapy.com dorazila nová funkce plánování tras pomocí veřejné dopravy.
Fotogalerie
Využití nové funkce je naprosto jednoduchou záležitostí. Stačí si pro plánování trasy navolit skrze ikonu autobusu trasu pro MHD a je hotovo. Aplikace vám následně nabídne spoje, kterými se dopravíte na dané místo a vy můžete následně vyrazit na cestu. Jedná se tedy o fajn vychytávku, která byla doposud dostupná jen přes aplikace typu IDOS a tak podobně. Pokud tedy MHD pro cestování využíváte často, novinka v Mapách.com od Seznamu vás zaručeně potěší.