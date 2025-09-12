Apple v tichosti vydal novou MagSafe nabíječku

Apple tento týden představil i novou verzi svého MagSafe Chargeru. A tentokrát s certifikací Qi2 25W (Qi 2.2). Nabíječka je k dispozici s integrovaným USB-C kabelem v délce 1 nebo 2 metry, přičemž cena se pohybuje od 1290 Kč do 1490 Kč. Na první pohled se nabíječka od předchozí generace příliš neliší, ale podstatný rozdíl se skrývá uvnitř. Díky podpoře Qi2 25W dokáže nabíjet iPhony 16 a 17 (kromě iPhonu 16e) rychlostí až 25 W a nové Google Pixel 10 a další zařízení kompatibilní s Qi2 rovněž rychlostí až 25 W.
Fotogalerie
Starší verze MagSafe Chargeru nabízela 25W výkon pouze pro iPhony a ostatní zařízení byla omezena. Jde už o třetí verzi MagSafe Chargeru, který Apple na trh uvedl. Původní model dorazil v roce 2020 spolu s iPhonem 12, druhá verze přinesla vyšší výkon pro iPhony 15 a novější, a nyní tu máme variantu s oficiální Qi2 certifikací. S příchodem iOS 26 získaly všechny modely iPhone 16 a 17 (s výjimkou 16e) podporu Qi2 25W. Díky tomu je možné je nabíjet i pomocí nabíječek třetích stran, například od Belkinu nebo Aukey. Apple tak poprvé otevírá dveře širší kompatibilitě, aniž by uživatelé museli spoléhat pouze na oficiální příslušenství.