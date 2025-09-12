Zavřít reklamu

Apple: iPhone Air jde mírně prohnout, pak se ale vrátí do své původní podoby bez poškození

iPhone
Amaya Tomanová
0

Apple tento týden představil svůj zatím nejtenčí iPhone – model iPhone Air s tloušťkou pouhých 5,64 mm. Přestože jde o rekordně štíhlé zařízení, cupertinská firma se snaží dokázat, že novinka není křehká. V rozhovoru pro Tom’s Guide a TechRadar se o tom pokusili přesvědčit i dva z nejvýše postavených lidí v Applu – Greg Joswiak a John Ternus.

Bend test na vlastní kůži

Marketingový ředitel Applu Greg Joswiak přímo vyzval redaktora Marka Spoonauera, aby si na vlastní kůži vyzkoušel, jak si iPhone Air poradí s ohýbáním. Spoonauer později popsal: „Vynaložil jsem veškerou sílu, telefon se mírně prohnul, ale nepraskl. Vrátil se zpět do původní podoby.“ Stejný výsledek potvrdil i Lance Ulanoff z TechRadaru – telefon se sice prohnul, ale pružně se narovnal. Podle Joswiaka jde o záměr, součást konstrukce a testovacích standardů.

Odolnost telefonu stojí na rámu z titanu třídy 5, který podle Applu „převyšuje naše nejpřísnější testovací požadavky“. Zajímavostí je, že jde v současnosti o jediný titanový iPhone – modely iPhone 17 Pro přešly na hliník. John Ternus v rozhovoru vysvětlil, že k vytvoření takto tenkého zařízení musely být sladěny pokroky v několika oblastech: vývoj nových materiálů, použití Ceramic Shieldu na zádech, konstrukce tzv. „plateau“ – vnitřní vyvýšené části, kde se soustředí většina komponent – a úspornost čipů Apple Silicon. Právě slovo „plateau“ Apple interně používá pro označení vystouplého fotomodulu.

iPhone Air 6 iPhone Air 6
iPhone Air 5 iPhone Air 5
iPhone Air 19 iPhone Air 19
iPhone Air 8 iPhone Air 8
iPhone Air 14 iPhone Air 14
iPhone Air 15 iPhone Air 15
iPhone Air 9 iPhone Air 9
iPhone Air 10 iPhone Air 10
iPhone Air 16 iPhone Air 16
Vstoupit do galerie

Debata o ohýbatelnosti iPhonů se vrací až do roku 2014, kdy se modely iPhone 6 staly nechvalně známé kauzou „bendgate“. Od té doby uživatelé i média pozorně sledují, jak jsou novinky odolné. Apple se tentokrát rozhodl jít těmto otázkám naproti přímo během rozhovoru.

Součástí diskuze byla i nová řada iPhone 17 Pro, kde Apple poprvé sáhl po vlastním hliníkovém slitinovém rámu. John Ternus zdůraznil dvě hlavní výhody hliníku – dvacetinásobně lepší tepelnou vodivost oproti titanu, která umožňuje účinnější rozptyl tepla, a nižší hmotnost, díky níž bylo možné osadit větší baterii. Další výhodou je možnost anodizace, která Applu otevřela cestu k barevně výraznějším variantám, například k nové Cosmic Orange. „Pro roky nám Pro zákazníci říkali: proč jen základní modely mají zábavné barvy? Tak jsme jim dali Cosmic Orange, baby,“ žertoval Joswiak.

