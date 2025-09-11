Stáhněte si tapety z iPhone 17 již dnes!

Zavřít reklamu

Jiří Filip
Zaujala vás nová výchozí tapeta iPhone 17, který si odbyl svou premiéru teprve včera? Pak pro vás máme dobrou zprávu. Tyto tapety jsou totiž již k dispozici na internetu, díky čemuž si je tak může stáhnout naprosto kdokoliv a nastavit si je na plochu vašeho telefonu.

iPhone17 1 iPhone17_1
iPhone17 2 iPhone17_2
iPhone17 3 iPhone17_3
iPhone17 4 iPhone17_4
iPhone17 5 iPhone17_5
Tapetu si z naší galerie můžete stáhnout jednoduše tak, že ji maximalizujete přes lupu v levém horním kraji (poté, co si tapetu zobrazíte ve velkém galeriovém prohlížeči). Pak už stačí jen obrázek stáhnout, nastavit si jej jako tapetu a je hotovo. Váš iPhone je rázem zkrášlen grafikou vytvořenou přímo Applem.

