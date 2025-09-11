Zavřít reklamu

iPhony 17 konečně umí nativně natáčet z přední i zadní kamery zároveň

iPhone 17 Pro / Air
Jiří Filip
0

Apple v iPhonech 17, iPhone 17 Pro a iPhone Air konečně nasadil dlouho očekávanou funkci Dual Capture, která umožňuje nahrávat video současně ze zadní i přední kamery. Novinka je dostupná přímo v nativní aplikaci Fotoaparát a ovládá se jednoduchým tlačítkem v režimu Video.

Mohlo by vás zajímat

Poměrně zajímavé je, že Apple tuto technologii poprvé ukázal už v roce 2019 u iPhonu 11 Pro, ale tehdy bylo nutné sáhnout po aplikací třetí strany, přičemž tehdy byl doporučen například Filmic Pro. Jedině tak tehdy šlo ostatně natáčet až doposud přední a zadní kamerou iPhone. Mezitím tuto funkci začaly nabízet i některé Androidy přímo ve svých aplikacích. Apple však pět let (trestuhodně) ponechával Dual Capture jen jako API pro vývojáře třetích stran. To se ale nyní naštěstí konečně mění. 

iPhone 17 Pro 1 iPhone 17 Pro 1
iPhone 17 Pro 2 iPhone 17 Pro 2
iPhone 17 Pro 3 iPhone 17 Pro 3
iPhone 17 Pro 5 iPhone 17 Pro 5
iPhone 17 Pro 7 iPhone 17 Pro 7
iPhone 17 Pro 8 iPhone 17 Pro 8
iPhone 17 Pro 9 iPhone 17 Pro 9
iPhone 17 Pro 10 iPhone 17 Pro 10
iPhone 17 Pro 14 iPhone 17 Pro 14
iPhone 17 Pro 15 iPhone 17 Pro 15
iPhone 17 Pro 16 iPhone 17 Pro 16
iPhone 17 Pro 17 iPhone 17 Pro 17
iPhone 17 Pro 18 iPhone 17 Pro 18
iPhone 17 Pro 19 iPhone 17 Pro 19
Vstoupit do galerie

V iPhonech 17 je totiž systémově vyřešeno, že v režimu Video lze v záběru přidat malý náhled z přední kamery. Výsledkem je jedno video, kde hlavní záběr ze zadní kamery doplňuje rohový náhled selfie kamery. Prakticky tak můžete natáčet třeba koncert a zároveň zachytit vlastní reakce nebo komentáře. Jediný háček je v tom, že Dual Capture je zatím exkluzivní pro iPhony 17 a iPhone Air. Apple navíc zatím neoznámil, že by funkce byla dostupná i pro starší iPhony s iOS 26, i když hardwarově by to všechny potřebné modely zvládly. Nechme se tedy překvapit, jak se celá situace v tomto směru vyvine. 

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.