iPhony 17 konečně umí nativně natáčet z přední i zadní kamery zároveň

Apple v iPhonech 17, iPhone 17 Pro a iPhone Air konečně nasadil dlouho očekávanou funkci Dual Capture, která umožňuje nahrávat video současně ze zadní i přední kamery. Novinka je dostupná přímo v nativní aplikaci Fotoaparát a ovládá se jednoduchým tlačítkem v režimu Video.
Poměrně zajímavé je, že Apple tuto technologii poprvé ukázal už v roce 2019 u iPhonu 11 Pro, ale tehdy bylo nutné sáhnout po aplikací třetí strany, přičemž tehdy byl doporučen například Filmic Pro. Jedině tak tehdy šlo ostatně natáčet až doposud přední a zadní kamerou iPhone. Mezitím tuto funkci začaly nabízet i některé Androidy přímo ve svých aplikacích. Apple však pět let (trestuhodně) ponechával Dual Capture jen jako API pro vývojáře třetích stran. To se ale nyní naštěstí konečně mění.
Fotogalerie
V iPhonech 17 je totiž systémově vyřešeno, že v režimu Video lze v záběru přidat malý náhled z přední kamery. Výsledkem je jedno video, kde hlavní záběr ze zadní kamery doplňuje rohový náhled selfie kamery. Prakticky tak můžete natáčet třeba koncert a zároveň zachytit vlastní reakce nebo komentáře. Jediný háček je v tom, že Dual Capture je zatím exkluzivní pro iPhony 17 a iPhone Air. Apple navíc zatím neoznámil, že by funkce byla dostupná i pro starší iPhony s iOS 26, i když hardwarově by to všechny potřebné modely zvládly. Nechme se tedy překvapit, jak se celá situace v tomto směru vyvine.