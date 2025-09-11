Zavřít reklamu

Apple osekal nabídku iPhone 16! Pokud chcete vyšší úložiště, musíte si koupit novější iPhone

iPhone
Jiří Filip
0

Vyšší úložiště je po úterní Keynote doménou už jen novějších iPhonů. Společně s uvedením iPhonů 17 totiž Apple potichu sáhl i do nabídky loňské řady iPhone 16 a to konkrétně tak, že menší model si nyní koupíte už jen v základní konfiguraci se 128 GB úložiště, a to za cenu 19 990 Kč. Vyšší kapacity 256 a 512 GB z nabídky zcela zmizely. Trochu lépe je na tom iPhone 16 Plus, který si zákazníci mohou pořídit jak ve 128GB, tak 256GB variantě. Nejvyšší 512GB úložiště ale zmizelo i zde. Tento model začíná na 22 990 Kč, přičemž za vyšší úložnou variantu zaplatíte 25 990 Kč. 

Ačkoliv se nemusí tento krok líbit každému, vzhledem k tomu, jak letos Apple zamíchal úložišti iPhonů 17, dává smysl. Všechny modely iPhonu 17 totiž nově startují na 256 GB, a kdyby Apple nechal i loňský iPhone 16 ve stejné kapacitě, mohl by tím přímo konkurovat nové generaci. Navíc tím Apple zároveň zjednodušila výrobní i skladové procesy a současně posouvá zákazníky, kteří chtějí větší úložiště, buď k většímu (a dražšímu) iPhonu 16 Plus, nebo rovnou k iPhonům 17.

