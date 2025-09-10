Rychlé nabíjení iPhonu Air má nepříjemné omezení

Nový iPhone Air je nejtenčím, nejlehčím a nejkompaktnějším přírůstkem do rodiny iPhonů 17. Přestože nabízí atraktivní design, nižší hmotnost a moderní technologie, uživatelé by měli počítat s určitými omezeními v oblasti rychlého nabíjení. Podle oficiálních technických specifikací Apple je totiž rychlost nabíjení přes MagSafe u iPhonu Air o něco nižší než u ostatních modelů.
Letošní novinka, iPhone Air, nabízí podporu bezdrátového nabíjení MagSafe až do výkonu 20 W, což je o 5 W méně než u iPhonů 17 a iPhonů 16, které dosahují 25 W. Podobné omezení platí také pro standard Qi2 – zatímco jiné modely zvládají rychlost až 25 W (Qi2.2), iPhone Air je omezen na 20 W. Pokud chcete z iPhonu Air vytěžit maximum, je nutné použít nabíječku MagSafe spárovanou s adaptérem o výkonu minimálně 30 W. Teprve tehdy dosáhnete režimu rychlého bezdrátového nabíjení.
Fotogalerie
Dobrou zprávou je, že při nabíjení kabelem přes USB-C si iPhone Air vystačí s 20W adaptérem, což je dostatečné pro rychlé nabíjení. V praxi to znamená, že během 30 minut nabijete baterii na přibližně 50 % kapacity. Specifickou kapitolou je použití příslušenství MagSafe Battery, které Apple navrhl přímo pro iPhone Air. V tomto případě je výkon bezdrátového nabíjení omezen na 12 W. Vyššího výkonu dosáhnete jen tehdy, pokud je baterie připojena k napájení a funguje v režimu průchozího nabíjení.
Svou roli zde pravděpodobně hraje konstrukce samotného telefonu. iPhone Air je vybaven nejmenší baterií ze všech modelů iPhone 17, a právě menší kapacita i vyšší hustota použité bateriové technologie mohou být důvodem, proč Apple nastavil nižší limity výkonu při nabíjení. Výrobce se tak pravděpodobně snaží prodloužit životnost baterie a minimalizovat její opotřebení.