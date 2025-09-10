Potvrzeno: Známe přesnou velikost RAM iPhone 17, 17 Air a 17 Pro

Apple sice ani včera u nových iPhonů 17 neprozradil na Keynote kapacitu operační paměti, ovšem díky vývojářskému nástroji Xcode 26 už nyní víme, jak na tom jednotlivé modely skutečně jsou. A potvrzuje se, co se spekulovalo už měsíce před vydáním – RAM se letos zvýšila prakticky u všech modelů, výjimkou je pouze základní iPhone 17.
Podle Xcode nabízí iPhone 17 stále 8 GB RAM, zatímco iPhone Air, iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max jsou vybaveny rovnou 12 GB RAM. To znamená, že i levnější Air se z pohledu paměti vyrovná profesionálním modelům.
Ve srovnání s loňskými iPhony 16 jde o znatelný posun. Tehdy totiž všechny modely, od základního iPhonu 16 přes Plus až po Pro a Pro Max, měly shodně jen 8 GB RAM. Letos tedy Apple opět výrazněji odlišil standardní řadu od vyšších verzí, což by mělo mít pozitivní dopad především na náročnější multitasking, práci s velkými soubory či využívání nových AI funkcí v iOS 26.
Všechny nové iPhony si budete moci předobjednat od pátku 12. září v 14:00 našeho času. Do prodeje pak oficiálně vstoupí o týden později, 19. září 2025.
